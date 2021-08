Poniedziałek 16 sierpnia 2021 Sterowniki Radeon 21.8.1 zmniejszają zużycie energii przy multi-display

Autor: Zbyszek | źródło: Computerbase.de | 13:36 Karty graficzne Radeon z serii RX 6000 to całkiem udane konstrukcje, pierwsze od kilku lat, które mogą nawiązać konkurencję z modelami od Nvidia pod względem wydajności i jednocześnie wydajności na wat. Zasadniczo ich dwie słabsze strony to niższa niż w GeForce wydajność po włączeniu RayTracingu, oraz wyższy pobór energii podczas wyświetlania materiałów wideo np. z YouTube. Z drugim z tych problemów AMD stara się systematycznie poprawiać nowszymi wydaniami sterowników. Dotychczas skala problemu została zmniejszona przez sterowniki wydane w kwietniu, a następnie w czerwcu, kiedy zmniejszono użycie energii w przypadku korzystania z ekranów o odświeżaniu 144 Hz.



Problem zwiększonego zużycia energii podczas wyświetlania wideo pozostał jeszcze w przypadku, kiedy używana jest konfiguracja co najmniej dwóch monitorów o rozdzielczości 4K.



Według redakcji Computerbase.de, problem naprawiają wydane ostatnio sterowniki Radeon Software 21.8.1. Po ich zaaplikowaniu, Radeony oparte o architekturę RDNA 2 do których podłączono co najmniej dwa monitory 4K, pobierają przy wyświetlaniu wideo o prawie połowę mniej energii, niż na poprzednich wersjach sterowników. Zużycie wynosi od 18W w modelu Radeon RX 6600XT, do około 41W w modelu Radeon RX 6900 XT - na poprzednich sterownikach zużycie wynosiło od 31W do 63W.



