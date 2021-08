Czwartek 19 sierpnia 2021 CPU Intel Raptor Lake otrzymają 8 wydajnych i 16 małych rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:35 (1) Intel obecnie czyni finalne prace nad swoimi procesorami Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake-S). Nowe CPU będą wytwarzane w litografii 10nm SuperFin Enchanced (nazywanej litografią Intel 7) i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 energooszczędnych rdzeni Gracemont (ulepszona wersja Tremont). Procesory będą wymagać nowych płyt głównych z podstawką LGA 1700, a ich premiera jest planowana na koniec października tego roku. Kolejna po nich generacja procesorów to Raptor Cove, czyli ulepszona wersja Alder Lake jak trafi na rynek w postaci serii Core 13. generacji. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na temat tych CPU.



Procesory te zadebiutują na rynku około 12 miesięcy po Alder Lake-S, czyli pod koniec 2022 roku i będą konkurować z Ryzenami opartymi o architekturę ZEN4.



Raptor Lake-S otrzymają łącznie 24 rdzenie - 8 wydajnych i 16 oszczędnych, co oznacza, że będą to CPU 32-wątkowe (Alder Lake-S będą obsługiwać 24 wątki). Wydajnymi rdzeniami będą rdzenie o nazwie Raptor Cove, czyli ulepszona wersja Golden Cove z wyższym wskaźnikiem IPC. Oszczędnymi rdzeniami będą Enchanced Gracemont, o takiej samej wydajności jak zwykły Gracemont ale o wyższej efektywności energetycznej.



Raptor Lake-S będą też wytwarzane w ulepszonej litografii, dzięki której częstotliwość taktowania rdzeni ma wzrosnąć o około 200 MHz - a wartość Turbo dla jednego wątku planowana jest na 5,5 GHz.



.... (autor: Marek1981 | data: 19/08/21 | godz.: 13:21 )

5.5GHz a chwilowy pobór 400W. Greta się zapłacze :P



