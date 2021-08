Poniedziałek 23 sierpnia 2021 Układ graficzny w APU Cezanne mógł być bardziej wydajny

Autor: Zbyszek | źródło: Fritzchens | 17:06 Najnowsze procesory AMD ze zintegrowaną grafiką, czyli modele Ryzen 5000G o nazwie kodowej Cezanne to obecnie dość ciekawa propozycja na rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych. Dysponują one bardzo wydajnymi rdzeniami CPU typu ZEN 3 oraz zintegrowanym układem graficznym, który ma dużo wyższą wydajność niż IGP w desktopowych procesorach Intel Core. Entuzjasta o nicku FritzchensFritz postanowił wykonać zdjęcia rdzenia krzemowego w powiększeniu i w podczerwieni, aby zobaczyć szczegółową strukturę i elementy wewnętrzne chipu. Jak się okazuje, układ graficzny w APU Cezanne mógł być większy i bardziej wydajny.



Budowa wewnętrza APU Cezanne wygląda bardzo podobnie do poprzednich procesorów Ryzen 4000G z serii Renoir. Istotną różniącą jest blok CCX z 8 rdzeniami ZEN 3, który posiada pamięć cache L3 o dwukrotnie większej pojemności niż w APU Renoir.



W efekcie elementy struktury widoczne w dolnej części rdzeni Renoir i Cezanne, w przypadku Cezanne wskutek wzrostu długości bloku CCX zostały przesunięte niżej. Pomiędzy nimi i IGP Vega 8 powstała niewykorzystana w żaden sposób przestrzeń.



To dość zaskakujące, bo oznacza, że AMD mogło w Cezanne zmieścić większy IGP, składający się nie 8, ale z 10 lub 11 bloków CU. Trudno stwierdzić, dlaczego nie skorzystano z tej możliwości.









