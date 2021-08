Poniedziałek 23 sierpnia 2021 VPN, proxy czy Tor: które narzędzie wybrać dla siebie?

VPN, proxy oraz Tor to trzy rodzaje protokołów bezpieczeństwa, które na różne sposoby pozwalają zachować bezpieczeństwo w Internecie. Pomimo tego, że każde z tych narzędzi działa nieco inaczej, wszystkim przyświeca wspólny cel - ukrycie aktywności użytkownika w sieci i zapewnienie mu pewnej warstwy ochrony. Czym różnią się od siebie VPN, proxy oraz Tor i który z nich wybrać?



VPN



Z pomocą VPN (Wirtualnej Sieci Prywatnej) można zmienić swój adres IP i korzystać z zasobów z geoblokadą (np. oglądać ofertę Netflix dostępną wyłącznie w Stanach Zjednoczonych). Wykorzystując sieć VPN, można łatwo stać się „niewidzialnym” w sieci, a w efekcie chronić siebie i swoje dane przed hakerami. Wszystkie informacje przesyłane pomiędzy użytkownikiem a przeglądarką wpadają w coś w rodzaju zamkniętego tunelu, który szyfruje wszystkie aktywności przed każdym, kto chciałby uzyskać do nich dostęp.



VPN to doskonałe rozwiązanie dla osób, które często korzystają z publicznej sieci Wi-Fi, chcących zadbać o swoją prywatność oraz poszukujący materiałów niedostępnych dla użytkowników z Polski. Jest również prosty w obsłudze, można go zainstalować na urządzeniu lub uruchomić wtyczkę w przeglądarce, taką jak VPN Chrome.



Niektóre sieci VPN łączą w sobie wszystkie trzy omawiane tu narzędzia - posiadają zarówno rozszerzenia proxy dla popularnych przeglądarek, dają możliwość korzystania z sieci za pośrednictwem Tora, jak i oferują wszystkie funkcje standardowego VPN z jego szybkością i stabilnością.



Zalety VPN: stabilniejszy niż Proxy

szybszy niż Tor

Wady VPN: dodatkowe usługi VPN lub szybkie połączenie może być droższe.



Proxy



Serwer proxy jest rodzajem pośrednika, który nawiązuje kontakt z serwerem w imieniu użytkownika. W rezultacie serwer może zobaczyć wyłącznie adres IP routera. Serwery proxy mogą zmienić widoczną lokalizację użytkownika, co może być przydatne dla osób korzystających z publicznych sieci Wi-Fi.



W przeciwieństwie do VPN i Tor, serwery proxy nie gwarantują dodatkowej ochrony połączenia, ponieważ nie szyfrują ruchu internetowego. Osoby korzystające z publicznej sieci nie są chronione przez innymi użytkownikami tej sieci, które mogą uzyskać dostęp do aktywności online innych.



Zalety Proxy: zmienia widoczną lokalizację użytkownika

działa szybciej niż Tor

prosty w obsłudze

Wady Proxy: nie chroni połączenia, nie szyfruje informacji

podatny na zrywanie połączenia



Tor



Tor jest wybierany przez użytkowników, którzy chcą zapewnić sobie maksymalną prywatność. Wszystkie dane osób korzystających z Tor są szyfrowane kilkoma warstwami, pozbawione danych identyfikujących i przesyłane do innego węzła Tor, w którym jedna z warstw jest odszyfrowywana i przekazywana dalej. Dane, które dotrą do odbiorcy, są niemożliwe do identyfikacji.



W Tor nie trzeba tworzyć konta użytkownika, wystarczy pobrać oprogramowanie Tor i jest zainstalować. Następnie, należy za pomocą przeglądarki Tor uruchomić oprogramowanie routera.



Zalety Tor: najskuteczniejsza metoda szyfrowania danych w Internecie

Wady Tor: może spowalniać połączenie

trudny do skonfigurowania



Co wybrać?



Wybór VPN, proxy lub Tor powinien być podyktowany najczęściej wykonywanymi aktywnościami w Internecie.



Osoby, które chcą wyłącznie prywatnie wyszukiwać informacje w sieci, mogą rozważyć korzystanie z proxy. Ta metoda nie sprawdzi się jednak dla użytkowników, którzy przesyłają poufne lub zastrzeżone dane, lub chcą być chronieni przed użytkownikami korzystającymi z tej samej sieci lokalnej. W tym przypadku lepiej wybrać VPN lub Tor. VPN szyfruje cały tunel ruchu i ukrywa prawdziwy adres IP. VPN jest również stabilniejszy



Jeśli priorytetem jest szybkość przesyłania danych, warto rozważyć opcję VPN. Proxy może nie być wystarczające dla osób, które chcą np. strumieniowo przesyłać treści wideo. Z kolei Tor jest najwolniejszą z trzech opcji, ponieważ wszystkie dane muszą przebyć krętą drogę do miejsca docelowego.



Najbardziej skomplikowanym narzędziem do skonfigurowania jest bez wątpienia Tor. Serwery proxy są najłatwiejsze w użyciu, jednak nie idzie to w parze z zapewnieniem wysokiego bezpieczeństwa. Każda przeglądarka oferuje możliwość skonfigurowania proxy i przesyłania danych z przeglądarki na serwer proxy.



VPN wydaje się być najbardziej wszechstronną opcją, pomimo tego, że jest nieco trudniejszy w obsłudze niż proxy i nie zapewnia tak wieloetapowego szyfrowania jak Tor. Mimo to jest to doskonały wybór dla osób chcących korzystać z bezpiecznego połączenia zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Zapewniający doskonałą szybkość połączenia i możliwość streamowania, a także anonimowość i bezpieczeństwo.



