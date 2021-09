Środa 1 września 2021 Czy Twój projekt potrzebuje partnera w zakresie inżynierii oprogramowania?

Autor: materiały partnera | 06:22 (1) Gdy masz pomysł na nowy produkt cyfrowy, brak umiejętności, infrastruktury czy pracowników nie musi Cię ograniczać. Zobacz, jakim wsparciem może być wówczas dla Ciebie partner w zakresie inżynierii oprogramowania.



Partnerstwo to nie outsourcing – na czym polega różnica?

Gdy firma nie posiada wystarczających zasobów do realizacji dużego projektu, oczywistym rozwiązaniem, jakie przychodzi do głowy, jest skorzystanie z usług outsourcingu. Dzięki temu może powierzyć całość prac zewnętrznemu wykonawcy i otrzymać gotowy produkt.

Partnerstwo w zakresie inżynierii oprogramowania znacznie różni się pod tym względem od outsourcingu. Partner współpracuje ściśle z organizacją, angażując się w realizację projektu.

Takie podejście przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim dzięki partnerstwu masz bieżącą kontrolę nad tym, co dzieje się w projekcie. Partner nie skupia się wyłącznie na realizowaniu wytycznych i wykonywaniu powtarzalnych zadań, ale wnosi realną wartość dodaną w postaci własnych propozycji rozwiązań.

Kiedy warto współpracować z partnerem w zakresie inżynierii oprogramowania?

Korzystanie z usług outsourcingowych nie zawsze jest niewskazane – są w biznesie sytuacje, gdy może to przynieść Twojej organizacji wiele korzyści. Chodzi tu jednak przede wszystkim o proste, powtarzalne prace, niewymagające wnikania w kwestie Twoich celów biznesowych czy strategii.

Jeśli jednak chcesz stworzyć oprogramowanie, które będzie generowało przychody dla firmy i wpisze się w jej długofalową strategię, warto skorzystać z usług partnerstwa w zakresie inżynierii oprogramowania.

Sytuacje, w których wsparcie partnera w zakresie inżynierii oprogramowania może być pomocne, to m.in.:



Brak odpowiednich umiejętności. Jeśli w projekcie potrzebne są niszowe kompetencje, na rynku lokalnym możesz mieć problemy ze znalezieniem odpowiednich osób. Partner biznesowy pomoże Ci dostarczyć te zasoby. Wsparcie przydaje także wówczas, gdy chcesz bazować na technologii dostępnej w innej branży, a Twoi pracownicy jej nie znają.



Brak zasięgu do sprzedaży produktów cyfrowych. Nawet idealnie wykonany produkt nie przyniesie przychodów, jeśli nie dowiedzą się o nim potencjalni klienci. Partner pomoże Ci rozwinąć działalność inżynieryjną tak, by firma mogła działać na większą skalę i szerzej docierać do odbiorców.



Konieczność przekształcenia biznesu. Partner pomoże Ci przejść przez proces transformacji cyfrowej: planowaniu zmian, dostarczaniu infrastruktury i technologii.



co ta pańcia może temu gościowi pokazywać na tablecie (autor: rarek | data: 1/09/21 | godz.: 22:48 )

Zobacz jaka ładna kiecka, kupisz mi dzisiaj po pracy? prrrosze....Uwielbiam takie durnowate korporacyjne ustawki :-)



