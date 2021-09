Środa 15 września 2021 Tak wygląda chipset Intel Z690

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 06:11 Za kilka tygodni odbędzie się premiera procesorów Core 12. generacji (Alder Lake-S). Wraz z nimi zadebiutują także zgodne płyty główne, wyposażone w nową podstawkę LGA 1700 oraz chipset Z690. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia rdzenia krzemowego nowego chipsetu. Jak się okazuje, jest on znaczenie większy niż dotychczasowy Z590. W porównaniu do poprzednika, nowy chipset obsługuje więcej linii PCI-Express - 12 linii PCI-E 4.0 oraz 16 linii PCI-E 3.0, a także jedno dodatkowe złącze USB 3.2 Gen 2. Trudno stwierdzić, czy tylko te zmiany odpowiadają za około 50 procent większą powierzchnię rdzenia krzemowego nowego chipsetu.



Dla osób zainteresowanych nabyciem nowej platformy Intela oznacza to tyle, że płyty główne z chipsetem Z690 mogą pobierać więcej energii i wydzielać więcej ciepła niż dotychczasowe modele z chipsetem Z590.







