Środa 15 września 2021 SSD-Insider++ zabezpieczy dane przed atakami typu Ramsomware?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:26 Ramsomware to popularne w ostatnich kilku latach wśrod hakerów złośliwe oprogramowanie. Trafia ono na komputer nieuważnej osoby lub poprzez słaby punkt w zabezpieczeniach firmy, i następnie szyfruje dyski zainfekowanych komputerów, często domagając się wpłacenia okupu za odszyfrowanie. Ofiarą ramsomware padło wiele osób prywatnych i dużo poważnych i wielkich firm na całym świecie. Grupa naukowców i inżynierów z kilku uniwersytetów, w tym Inha University z Korei Południowej i University of Central Florida z USA twierdzi, że opracowała rozwiązanie pozwalające unikać skutków infekcji przez ramsomware.



Jest nim mechanizm o nazwie SSD-Insider++, który monitoruje pracę i zachowanie dysku twardego. Jego twórcy twierdzą, że potrafi on wykryć działanie ramsomware, podpiąć się pod jego kryptografię i wykonać deszyfrację w locie. Efektem ubocznym SSD-Insider++ ma być niewielki, maksymalnie 5% spadek wydajności nośnika.



SSD-Insider++ do pracy wymaga zaimplementowania w oprogramowaniu firmware dysku. Jesteśmy ciekawi czy producenci dysków zainteresują się tą nowością.









