Czwartek 16 września 2021 iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max - premiera

Autor: Zbyszek | 22:54 Apple wprowadza na rynek kolejną generację swoich smartfonów. Są to modele iPhone 13 Mini (ekran 5,4 cala), iPhone i iPhone 13 Pro (ekran 6,1 cala) oraz iPhone 13 Pro Max (ekran 6,7 cala). Nowe modele mają ekrany tej samej wielkości i tej samej rozdzielczości jak poprzednie iPhone 12, ale mają one do 30 procent wyższą jasność maksymalną, a w modelach iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max dodatkowo zmienną częstotliwość odświeżania w zakresie 10-120 Hz. Nowe modele mają też nieco większe baterie (o 1,5-2,5 godziny dłuższy czas działania), nowe procesory A15 Bionic o zwiększonej wydajności, oraz wyraźnie ulepszone aparaty fotograficzne.



Apple zastosowało m.in większe sensory (matryce) oraz optykę, która dopuszcza do matrycy do 2 razy więcej światła, co gwarantuje lepsze zdjęcia nocne i przy słabym oświetleniu. Model mini zyskał optyczną stabilizację obrazu, a wersje Pro lepszy optyczny Zoom, o przybliżeniu 3x (zamiast 2x jak u poprzedników).



Ze względu na prawie identyczny wygląd do poprzedników, aparat fotograficzny to element, po którym najłatwiej odróżnić iPhone 12 od iPhone 13 - w nowej generacji sensory optycznie są umieszczone po przekątnej (diagonalnie), a nie wzdłuż jednego z boków. Urządzenia mają takie same wymiary jak modele z serii iPhone 12, ale nieco większą (o 5-10 gram) wagę.



Niestety Apple nie pochwaliło się wydajnością A15 Bionic na tle dotychczasowego A14 Bionic - pierwsze niezależne testy wskazują, że wzrost wydajności CPU jest niewielki (5-15 procent), ale za to wyraźnie wzrosła wydajność GPU - nawet do 50 procent. Wiadomo tylko, że A15 Bionic (produkowany w litografii N5P od TSMC) składa się z 15 miliardów tranzystorów, podczas gdy A14 Bionic miał niecałe 12 mld tranzystorów.



Ceny nowych modeli są identyczne, jak serii iPhone 12 w momencie jej debiutu przed rokiem. Przy tym warto dodać, że modele bazowe iPhone 13 Mini i IPhone 13 mają 128 GB pamięci wewnętrznej - a dostępne rok temu w tej cenie iPhone 12 Mini i iPhone 12 miały po 64 GB pamięci. Cena iPhone 13 Mini 128 GB to 3599 zł, a iPhone 13 128 GB to 4199 zł. IPhone 13 Pro 128 GB wyceniono na 5199 zł, a iPhone 13 Pro Max na 5699 zł.



Każdy z czterech modeli jest też dostępny w wersjach z pamięcią o większej pojemności - do 1TB w iPhone 13 Pro Max i do 512 GB w pozostałych trzech modelach.



Wraz z debiutem serii IPhone 13, cena iPhone 12 zostaje obniżona do 3599 zł, cena iPhone 12 Mini







