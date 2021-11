Piątek 19 listopada 2021 Chiny opracowaly własne karty graficzne dla graczy i do serwerów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:31 (5) Chińska firma Innosilicon Technology poinformowała o opracowaniu własnych, wydajnych kart graficznych (GPU) dla graczy i serwerów. Są to modele serwerowe "Fenghua No.1" i konsumenckie "Fantasy", oparte na architekturze PowerVR 11. generacji i opracowane przy udziale brytyjskiej firmy Imagination Technologies należącej do Chińskiego funduszu inwestycyjnego. Karty maja wymiary zbliżone do wydajnych konstrukcji od Nvidia i AMD, w tym dwuslotowy system chłodzenia z 2 lub 3 wentylatorami. Do komunikacji z płytą główną karty wykorzystują złącza PCI-Express 4.0 x16, a do przesyłania obrazu - HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4.



Dostępne informacje mówią też o użyciu pamięci GDDR6X (w wersjach serwerowych) oraz o zgodności z API DirectX, OpenGL, OpenGLES, OpenCL i Vulkan - ale bez określania ich wersji.



Na ten moment brakuje też informacji w jakim procesie litograficznym będą wytwarzane chipy GPU tych kart.







no i pozamiatane (autor: henrix343 | data: 19/11/21 | godz.: 19:37 )

Jezeli doscigna jakis porzadny proces np 10nm i zaczna trzepac tanie karty, to amd/nvidia/intel moga obnizac ceny o 50% lekko. NIe ma to jak konkurencja.



A podeszli do tego swietnie , hdmi 2.1 i dp 1.4, dobra magistrala v4, chlopaki zadbaja o takie karty pod mxm i 120@w4K i bedzie takie bicie w bramy zakladu, ze nie nadaza z produkcja.



Niech Chiny (autor: Mario2k | data: 19/11/21 | godz.: 20:59 )

Zaczną produkować swoje cpu na bazie intela albo AMD do teg o GPU DX12 będzie w kńcu konkurencjka



Baaaardzo (autor: Logan | data: 19/11/21 | godz.: 21:14 )

chciałbym zobaczyć testy tych kart :)



Jak za to odpowiada (autor: kombajn4 | data: 20/11/21 | godz.: 08:59 )

PowerVR to jest szansa że to będzie miało ręce i nogi. I super potrzebyjemy konkurencji żeby te poronione ceny spadły.



niech na początek (autor: Mario2k | data: 20/11/21 | godz.: 09:28 )

Zrobią GPU klasy wydajnościowej RTX 3060 to będzie cacy.



