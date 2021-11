Piątek 19 listopada 2021 Samsung pracuje nad pamięciami GDDR6+, GDDR7 i DDR6

Autor: Zbyszek | źródło: ComputerBase | 18:24 Serwis ComputerBase dotarł do informacji pochodzących od firmy Samsung dotyczących rozwoju przyszłych pamięci dla kart graficznych (GDDR) i komputerów (DDR). Z informacji wynika, że firma pracuje obecnie nad pamięciami GDDR6+, czyli ulepszonej wersji dotychczas produkowanych kostek GDDR6. Mają one mieć specyfikację zgodną ze standardem JEDEC GDDR6, jednak dzięki szeregowi dodatkowych ulepszeń będą osiągać większe szybkości, sięgające do 24 Gbps. Pamięci GDDR6+ od Samsunga będą konkurować z GDDR6X firmy Micron, i pozwolą katom graficznym z 256-bitową magistralą uzyskać przepustowości do 768 GB/s.



Poza tym, Samsung ma prowadzić już wstępne prace nad kolejną całkowicie nową generacją pamięci - DDR6 i GDDR6. Oba typy pamięci mają być gotowe w 2025 lub 2026 roku, i zaoferują dwukrotny wzrost szybkości względem DDR5 i GDDR6. Pamięci DDR6 mają mieć szybkość do DDR6-12800, natomiast kostki GDDR7 do 32 Gbps.



