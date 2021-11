Poniedziałek 22 listopada 2021 Karty Intel ARC DG1 w cenie 179 USD, wersje DG2 wolniejsze niż oczekiwano

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 16:05 (1) W 1. połowie 2022 roku Intel planuje wprowadzić do sprzedaży swoje długo przygotowywane karty graficzne o nazwie ARC, oparte o układy graficzne z serii Alchemist, wytwarzane w litografii 6nm przez TSMC. Najbardziej wydajne z nich będą pobierać około 250W energii i dysponować 16 GB pamięci GDDR6 oraz 512 jednostkami wykonawczymi (EU) wykonanymi w architekturze Xe-HPG. Intel przygotował też bardziej budżetowe konstrukcje, wyposażone w 6 GB pamięci GDDR6 z 96-bitową magistralą oraz mniejsze układy graficzne ze 128 jednostkami EU i taktowaniem 2,2-2,5 GHz, oraz



Mają one stanowić konkurencję dla planowanych przez Nvidia i AMD modeli GeForce RTX 3050 i Radeon RX 6500. Z doniesień kanału More Law is Dead wynika, że Intel podjął już decyzję o sugerowanej cenie tych kart, która ma wynosić 179 USD (jeśli do czasu premiery nie zmieni się sytuacja rynkowa). Intel przygotuje też wolniejszy wariant z 96 jednostkami EU i 4 GB pamięci GDDR6 z 64-bitową magistralą.





Tymczasem z innych źródeł pojawiają się informacje o wciąż trwających usprawnieniach wprowadzanych do wydajnych wersji kart ARC z 512 jednostkami i 16 GB pamięci GDDR6. Według nich, bieżące wersje jakie Intel posiada w swoich laboratoriach nie są w stanie zapewnić oczekiwanego poziomu wydajności. Przy planowanym przez Intela poborze energii 225-250W, taktowanie GPU zamiast oczekiwanych 2,1 GHz, wynosi poniżej 1,5 GHz, co przekłada się na wydajność porównywalną zaledwie do GeForce RTX 2060.



Tymczasem Intel chciałby aby jego flagowe karty mogły konkurować z GeForce RTX 3070, dlatego inżynierowie mają nadal wprowadzać dalsze zmiany do budowy GPU, w celu obniżenia poboru mocy i zwiększenia częstotliwości taktowania.



K O M E N T A R Z E

Czekam na kolejny (autor: pandy | data: 22/11/21 | godz.: 16:19 )

standard zasilaczy - takie które z jednej strony będą mogły być zdalnie monitorowane po sieci zasilającej a z drugiej strony potrafią wynegocjować optymalne warunki pracy z CPU i GPU.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.