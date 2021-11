Poniedziałek 29 listopada 2021 Płyty główne z chipsetami B660 i H670 z obsługą DDR5 i Intel Dynamic Memory Boost

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:36 Procesory Intel Core 12. generacji z serii Alder Lake-S to pierwsze konsumenckie procesory mogące obsługiwać pamięci RAM typu DDR5. Potrafią one wykorzystać jedną z możliwości pamięci DDR5, jaką jest funkcja dynamicznego zmniejszania napięcie zasilania i częstotliwości pracy pamięci RAM poniżej wartości defaultowych, co zmniejsza zużycie energii w sytuacji gdy nie jest potrzebna wysoka wydajność. Zespół marketingowy Intela nie mógł przegapić tej okazji, i możliwość sterowania szybkością pracy pamięci DDR5 (co jest zgodne z jej specyfikacją) nazwał sloganem Intel Dynamic Memory Boost.



Osoby chcące wyposażyć swój komputer w najnowsze moduły DDR5, muszą wyposażyć się w drogie płyty główne z chipsetem Z690, albo poczekać na pojawienie się tańszych konstrukcji z bardziej budżetowymi płytami B660 i H670.



Wedle najnowszych informacji, te płyty także będą obsługiwać moduły typu DDR5, a możliwość dynamicznej regulacji szybkości pracy modułów DDR5, nie będzie na nich zablokowana. Na ten moment nie jest pewnie tylko, czy płyty z chipsetami B660 i H670 będą obsługiwać PCI-Express 5.0.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że obsługę PCI-Express 5.0 prawdopodobnie dostaną tylko płyty z chipsetem H670, a modele z chipsetem B660 w celu redukcji kosztów ich produkcji. będą obsługiwać wolniejsze PCI-Express 4.0



