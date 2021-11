Poniedziałek 29 listopada 2021 Kolejne generacje kart Intel ARC mogą pojawiać się co około 12 miesięcy

Autor: Zbyszek | 05:43 W 1. lub 2. kwartale 2022 roku Intel planuje wprowadzić do sprzedaży swoje długo przygotowywane karty graficzne o nazwie ARC. Karty będą oparte o układy graficzne Xe-HPG pierwszej generacji o nazwie kodowej Alchemist, wytwarzane w litografii 6nm przez TSMC. Najbardziej wydajne z nich będą dysponować 16 GB pamięci GDDR6 oraz 512 jednostkami wykonawczymi, a ich docelowym poziomem wydajności jest ponoć GeForce RTX 3070, choć według ostatnich informacji, obecne wersje inżynierskie są w stanie konkurować raczej tylko z GeForce RTX 3060 - co inżynierowie Intela wciąż starają sie poprawić.



Jakiś czas temu Intel przedstawił tzw. mapę drogową, przedstawiającą nazwy kodowe kolejnych generacji kart Intel ARC. I tak po serii Alchemist, pojawi się seria Battlemage, a następnie Celestial i Druid.



Tymczasem szef działu zajmującego się przygotowywaniem sterowników dla kart ARC, udzielający się na Twitterze pod nickiem Bryce, zdradził, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to karty ARC 4. generacji z serii Druid pojawią się na rynku w 2025 roku



Oznacza to, że Intel ma plany, aby debiut kolejnych generacji kart ARC następował w rocznych odstępach czasu - debiut kart ARC 2. generacji (Battlemage) w 2023 roku, ARC 3. generacji (Celestial) w 2024 roku i 4. generacji (Druid) w 2025 roku.



Oczywiście to tylko plany, które mogą zostać pokrzyżowane przez nieoczekiwane problemy czy wyzwania techniczne, których opanowanie może wymagać więcej czasu i wpłynąć na opóźnienie premier kolejnych generacji kart ARC.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.