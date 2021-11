Poniedziałek 29 listopada 2021 GeForce RTX 2060 12 GB: specyfikacja i data premiery

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 05:54 Jak już wiemy, aby poprawić dostępność kart graficznych GeForce RTX, Nvidia planuje wskrzesić jedną z kart poprzedniej generacji. Będzie to GeForce RTX 2060 12 GB, który ponownie pojawi się w sklepach w zmienionej specyfikacji po prawie rocznej przerwie w produkcji. W porównaniu do oryginału karta otrzyma dwukrotnie więcej pamięci, czyli 12 GB. Teraz poznaliśmy dokładną specyfikację tego modelu, który jak się okazuje otrzyma 2176 rdzeni CUDA, czyli tyle samo ile GeForce RTX 2060 Super.



Identyczna będzie również częstotliwość taktowania GPU - do 1650 MHz w trybie Boost, a wskaźnik TDP wyniesienie 184W, o 9W więcej niż w modelu RTX 2060 Super.



Podsumowując, GeForce RTX 2060 12 GB to model GeForce RTX 2060 Super ze zmienionym interfejsem pamięci - zamiast 256-bitowego interfejsu z 8GB pamięci, będzie to 192-bitowy interfejs z 12 GB pamięci.



Oficjalny debiut GeForce RTX 2060 12 GB został zaplanowany na 7 grudnia, a pierwsze dostawy mają trafić do sklepów jeszcze przed nadchodzącymi świętami.



