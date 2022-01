Wtorek 25 stycznia 2022 Świetne wyniki finansowe ASUSa i nagrody dla pracowników działu GPU

Autor: Zbyszek | źródło: MyDrivers | 16:14 (1) Według źródeł serwisu MyDrivers firma ASUS może zaliczyć rok 2021 roku do bardzo udanych. W tym okresie przychód wszystkich działów producenta ze sprzedaży wyniósł 534,97 miliarda dolarów tajwańskich (NT$), o 32 procent więcej niż w poprzednim roku i najwięcej od 2010 roku. Co więcej, jest to zasługa głównie działu kart graficznych który odnotował rekordowo wysokie przychody i zyski. W efekcie ASUS zdecydował się nagrodzić szereg pracowników działu kart graficznych sowitymi premiami. Osoby zatrudnione m.in. jako projektanci kart graficznych, kierownicy oraz handlowcy otrzymają premię roczną w wysokości około 2-3 miesięcznych pensji.



Ma to być nagroda za oferowanie udanych i cenionych kart graficznych oraz imponujące zyski z ich bezpośredniej sprzedaży dużym podmiotom, z pominięciem rynku detalicznego.



Na najlepiej opłacanych stanowiskach w dziale kart graficznych premie mają sięgać 1,5 miliona dolarów tajwańskich, czyli około 55 tysięcy USD. Dla niektórych pracowników przewidziano też w ramach podziękowania przekazanie im nowych samochodów.



Widać zatem, że nieciekawej sytuacji na detalicznym rynki kart graficznych najwięcej winni mogą być sami producenci GPU, którzy zwietrzyli okazję do obłowienia się na sprzedaży kart dla górników kryptowalut, przy okazji windując ich ceny dla pozostałych klientów.







