Core i9-12900H i Ryzen 9 6900 HX przetestowane w Geekbench

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:50 (2) Styczeń 2022 roku na rynku procesorów x86 upłynął głównie pod znakiem premiery nowych generacji procesorów Intela i AMD dla notebooków. W przypadku Intela zadebiutowały Core 12. generacji, produkowane w litografii Intel 7 i wyposażone w maksymalnie 6 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 efektywnych rdzeni Gracemont. Jednym z wyższych modeli jest Core i9-12900H, posiadający w sumie 14 rdzeni obsługujące 20 wątków. Od AMD otrzymaliśmy natomiast mobilne procesory Ryzen serii 6000, czyli produkowane w nowszej 6nm litografii i ulepszone Ryzeny serii 5000, wyposażone w IGP z architekturą RDNA 2 oraz rdzenie ZEN 3+. Wśród nich najszybsze modele to 8-rdzeniowe i 16-wątkowe Ryzen 9 6980HX i Ryzen 9 6900HX.



W sieci właśnie pojawił się test porównujący wydajność procesorów Core i9-12900H i Ryzen 9 6900 HX w popularnym benchmarku Geekbench. Obydwa CPU porównano też do modeli starszej generacji: Core i9-11980 HK (Tiger Lake, 8 rdzeni Sunny Cove) oraz Ryzen 9 5980 HX i Ryzen 9 5900 HX.



Z testu wynika, że Ryzen 9 6900 HX oferuje o 14 procent wyższą wydajność jednowątkową oraz o 33 procent wyższą wydajność wielowątkową niż poprzedni Ryzen 9 5900 HX. Są to jednak przyrosty mniejsze niż uzyskane przez Intela - gdzie Core i9-12900H okazuje się być o 21 procent bardziej wydajny w trybie jednowątkowym i o 59 procent bardziej wydajny w trybie wielowątkowym niż Core i9-11980 HK.



Nowy procesor Intela ma wyraźnie wyższe wyniki niż Ryzen 9 6900 HX - wynik jednowątkowy jest wyższy o 21 procent, a wielowątkowy o 44 procent.



Przy tym należy jednak uwzględnić pobór energii obu procesorów - w przypadku Core i9-12900H maksymalny limit poboru energii jest ustawiony na aż 115W, natomiast Ryzen 9 6900 HX zaspokaja się maksymalnym poborem energii w wysokości zaledwie 45 W.







