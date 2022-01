Piątek 28 stycznia 2022 Intel nie musi płacić 1,06 mld Euro odszkodowania

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 11:28 (4) W 2009 roku Komisja Europejska ukarała Intela grzywną w wysokości 1,06 miliarda euro (1,33 miliarda dolarów). Kara została nałożona w wyniku wykrycia nielegalnych praktyk monopolistycznych, jakie Intel stosował przeciwko swojemu największemu rywalowi, czyli AMD. Według ustaleń Komisji Europejskiej Intel oferował producentom laptopów i komputerów gratyfikacje finansowe pod warunkiem niestosowania przez nich procesorów AMD. Dodatkowo Intel wzbogacał budżet sprzedawców sprzętu komputerowego, jeśli Ci "dbali" o to, by w ich ofercie nie znajdował się sprzęt z procesorami AMD, a jeśli się znajduje - aby klienci byli zwodzeni od chęci jego zakupu.



W ramach tego postępowania własne dowody potwierdzające winę Intela złożyła wówczas firma AMD, w postaci 108 stron korespondencji email wymienionej pomiędzy Intelem i współpracującymi z nim producentami sprzętu komputerowego oraz sprzedawcami na terenie całej Europy.



Grzywna 1,06 mld Euro została ustalona w wyniku oszacowania straty poniesionej przez AMD w efekcie działań Intela w okresie kilku lat stosowania tych praktyk (przypadały one na czas świetności procesorów Athlon 64).



Intel od początku nie zgadzał się z orzeczeniem, i po bezskutecznym odwołaniu do Komisji Europejskiej, w 2012 roku wniósł sprzeciw przeciw temu orzeczeniu do Sądu Głównego w Luksemburgu, który w 2014 roku przyznał rację Komisji Europejskiej.



Następnie sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), gdzie w ramach postępowania I instancji podtrzymano w mocy orzeczenie Komisji Europejskiej z 2009 roku. Intelowi przysługiwało jednak prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy przez TSUE, podczas którego prawnicy Intela zdołali przekonać sędziów, że w prawie nie ma żadnych mechanizmów weryfikacji, jak przyznawane producentom i sprzedawcom sprzętu gratyfikacje finansowe wpłynęły na straty po stronie AMD i ogólnie na poziom konkurencyjności na rynku. Z tego powodu nawet jeśli Intel w pewien sposób zawinił, to oszacowanie wysokości grzywny nie ma żadnych podstaw prawnych.



W efekcie TSUE w swoim orzeczeniu zawiesił postanowienie Komisji Europejskiej w części dotyczącej zapłaty grzywny.



Komisja Europejska miała już zapowiedzieć, że zamierza dokładnie sprawdzić uzasadnienie nowego orzeczenia TSUE w tej sprawie. Według wielu opinii, nowe orzeczenie TSUE w sprawie Intela nie jest korzystne dla całego rynku i jest swojego rodzaju precedensem otwierający drogę do podważania podobnych kar zasądzanych wcześniej i w przyszłości przez np. Urzędy Antymonopolowe.



K O M E N T A R Z E

jak to mówi powiedzenie (autor: ziemowit | data: 28/01/22 | godz.: 12:30 )

kto bogatemu zabroni?



@Zbyszek (autor: rainy | data: 28/01/22 | godz.: 13:37 )

Sorry, ale tytuł newsa to bzdura, te pieniądze nigdy nie miały trafić do AMD.

Owszem, Intel wypłacił AMD odszkodowanie (1,25 mld dolarów) ale w ramach ugody z listopada 2009 roku.

https://en.wikipedia.org/...s,_Inc._v._Intel_Corp.



pewnie dalej praktykują z łapówkami (autor: VP11 | data: 28/01/22 | godz.: 13:49 )

zawsze znajdzie się taka osoba która weźmie 5% od kwoty by załatwić sprawę pozytywnie.





@Zbyszek (autor: rainy | data: 28/01/22 | godz.: 14:01 )

Kary nałożone przez Komisję Europejską trafiają do budżetu Unii Europejskiej.

https://ec.europa.eu/...itrust/procedures/fines_en



