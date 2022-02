Środa 16 lutego 2022 Wartość rynkowa AMD pierwszy raz w historii większa od wartości Intela

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:18 (8) Podczas zamknięcia notowań amerykańskiej giełdy 15 lutego 2022, a więc w godzinach nocnych z wtorku na środę w Polsce, wartość rynkowa AMD pierwszy raz w historii była większa, aniżeli wartość rynkowa Intela. Na zamknięciu wczorajszych notowań kapitalizacja AMD na giełdzie wyniosła 199,58 miliarda dolarów, a kapitalizacja Intela - 197,20 miliarda dolarów. Pomocna okazała się w tym oczywiście sfinalizowana 14 lutego transakcja przejęcia Xilinx, która skokowo zwiększyła ogólną kapitalizację AMD o około 30 procent. Łącznie na giełdzie notowane jest obecnie około 1643000 akcji AMD, z czego 1216000 akcji posiadają dotychczasowi udziałowcy AMD, a około 427000 dotychczasowi akcjonariusze Xilinx.



Cena akcji na zamknięciu wczorajszych notowań wyniosła 121,47 USD i była o 26 procent niższa niż jesienią 2021 roku, kiedy uzyskała w szczycie wartość 165,46 USD.







K O M E N T A R Z E

zrodlo? (autor: MacLeod | data: 16/02/22 | godz.: 20:17 )

123



@01 (autor: Markizy | data: 16/02/22 | godz.: 20:31 )

https://www.techpowerup.com/...-xilinx-acquisition



poniekad Intel (autor: g5mark | data: 17/02/22 | godz.: 00:54 )

zam sobie wyhodował AMD na rynku i sam ich w częściej finansował



@3. (autor: pandy | data: 17/02/22 | godz.: 12:04 )

Jak? Gdzie? Chyba chodzi ci o x86 tylko - AMD to firma z długą tradycją oferująca wiele innowacyjnych i popularnych produktów których Intel raczej nigdy nie miał w swojej ofercie... to raczej Intel historycznie (jego portfolio) wyglądał ubogo przy AMD (Intel teraz nadrabia).



Forma AMD uzależniona jest tylko i wyłącznie od (autor: Mario1978 | data: 17/02/22 | godz.: 14:38 )

formy TSMC i po troszku Samsunga. Dlatego Intel chcąc być konkurencyjny też będzie musiał polegać na TSMC a może i Samsungu. Jednak najbardziej innowacyjna firma w USA to Qualcomm a tutaj AMD i Intel się nie liczą.

Temat jednak dotyczy IPC i wzrostu zegarów Zen 4 a że mamy do czynienia z ostudzaniem zapędów do wyżej wymienionej architektury od AMD to takie wątki się pojawiają. AMD z Zen 4 przebije Sufit i końcu Intel utraci jednocześnie bycie liderem w przypadku używania AVX512 jak i zegarów taktujących rdzeń lub rdzenie powyżej 5.2GHz. Huawei-Qualcomm i Samsung to najbardziej innowacyjne firmy teraz ale Oppo depcze po piętach już.



AMD jest napompowana jak balon (autor: g5mark | data: 17/02/22 | godz.: 14:59 )

pieniędzmi spekulantów, nie ma żadnych fabryk, z wyjątkiem zakupionego ostatnio Xylinx.



@up (autor: Qjanusz | data: 17/02/22 | godz.: 20:19 )

tak jak Apple



@up (autor: Conan Barbarian | data: 17/02/22 | godz.: 22:58 )

Japko 10x bardziej



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.