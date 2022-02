Środa 23 lutego 2022 RQ-4 Global Hawk - amerykański dron zwiadowczy FORTE nad Ukrainą

Autor: Zbyszek | 21:59 RQ-4 Global Hawk to obecnie największy dron wojskowy produkowany seryjnie i używany bojowo. Mający 13,5 metra długości, 35,5 metra rozpiętości skrzydeł i masę własną zaledwie 3850 kg (bez paliwa) potrafi latać na wysokości do 20 kilometrów n.p.m. - prawie dwukrotnie większej niż samoloty pasażerskie, a przy tym zaskakuje czasem lotu. Dysponując zaledwie kilkoma tonami paliwa, potrafi utrzymywać się w powietrzu do 36 godzin, pokonując w tym czasie dystans przekraczający 22 tysiące kilometrów. Obecnie RQ-4 Global Hawk jest intensywnie wykorzystywany przez USA nad terytorium Ukrainy do dostarczania danych wywiadowczych.



Trasę przelotu RQ-4 Global Hawk można śledzić w popularnych serwisach, jak np. Flyightradar24, gdzie dron jest widoczny pod kryptonimem FORTE11 (tutaj bezpośredni link) lub FORTE12 (tutaj bezpośredni link) . Jak widać, dron startuje z okolicy Włoch, a po zakończeniu misji powraca do swojej bazy - na czas postoju zastępuje go w powietrzu drugi egzemplarz o kryptonie FORTE12.



Ciekawostka: dzięki swojemu wysokiemu pułapowi (20km) RQ-4 Global Hawk w przeszłosći wykorzystywany był m.in. do przelotu nad huraganami i cyklonami, dostarczająć zdjęć tzw. oka cyklonu.







