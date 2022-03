Wtorek 8 marca 2022 GlobalFoundries i Ansys opracowują nowe techniki fotonowe

Autor: Zbyszek | źródło: GlobalFoundries | 13:54 Firmy GlobalFoundries i Ansys ogłosiły, że pracują wspólnie nad nowymi technologiami z zakresu fotoniki, aby rozwiązać niektóre z największych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie centra danych.Ponieważ dane są generowane w rekordowym tempie, powodując gwałtowny wzrost zużycia energii w centrach danych na całym świecie, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania przyspieszające transmisję danych przy jednoczesnej optymalizacji wydajności energetycznej. Prace GlobalFoundries i Ansys koncentrują się na opracowywaniu nowych technologii półprzewodnikowych, które wykorzystują potencjał fotonów — zamiast elektronów — do przesyłania i przenoszenia danych.



W ramach współpracy GlobalFoundries ma wykorzystać swoje doświadczenie w tworzeniu układów półprzewodnikowych, a Asnsys dostarczy wiodące w branży rozwiązania symulacyjne, które wspomogą inżynierów w modelowaniu.



GlobalFoundries będzie również wykorzystywać platformę Ansys Lumerical Photonic Verilog-A, która umożliwia modelowanie fotoniczne przy użyciu Verilog-A, standardowego języka modelowania dla elektrycznych obwodów analogowych. Zapewnia to możliwość łączenia niestandardowych komponentów w tym samym obwodzie, zarówno modelowanych za pomocą Verilog-A, jak i przeprowadzania zaawansowanej symulacji dwukierunkowego obwodu fotonicznego, co zwiększa możliwości projektowania sieci optycznych, komunikacji i łączności takich jak chip-to-chip, światłowody i 5G.



"Włączenie rozwiązań symulacyjnych firmy Ansys do działu projektów GF dla niestandardowych chipów SiPh otwiera nowe drzwi dla innowacji w branży fotonicznej" — powiedział John Lee, wiceprezes i dyrektor generalny jednostki biznesowej elektroniki, półprzewodników i optyki w firmie Ansys. "Ta współpraca dostarcza projektantom wielu narzędzi do wykorzystania symulacji fotonicznej w projektowanych wysokowydajnych rozwiązaniach optycznych dla różnych branż, od łączności nowej generacji po superkomputery i nie tylko".



