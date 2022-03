Środa 9 marca 2022 Nowe Ryzeny zadebiutują już za kilka dni - specyfikacje i ceny

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:54 W najbliższych kilku tygodniach AMD zamierza znacząco poszerzyć ofertę swoich procesorów Ryzen serii 5000. Poza wcześniejszą obniżką cen dotychczasowych procesorów Ryzen 5950X, 5900X, 5800X i 5600X, nowe modele procesorów mają być kolejną odpowiedzią AMD na procesory Intela z serii Core 12. generacji (Alder Lake). Poza ciekawostką w postaci procesora Ryzen 5800X 3D z 3D V-cache, w ofercie AMD pojawi się spora liczba nowych i dobrze wycenionych procesorów z serii Vermeer i Cezanne. Najbardziej wydajnymi z nich będą 8-rdzeniowy / 16 wątkowy Ryzen 7 5700X (299 USD) taktowany zegarem bazowym 3,4 GHz i Turbo 4,6 GHz, oraz 6-rdzeniowy / 12 wątkowy Ryzen 5 5600 (199 USD) taktowany zegarem bazowym 3,5 GHz i Turbo 4,4 GHz. Obydwa mają TDP 65W i należą do serii Vermeer.



Oprócz nich pojawią się Ryzen 7 5700 (8 rdzeni / 16 wątków) i Ryzen 5 5500 (6 rdzeni / 12 wątków) oparte o monolityczny rdzeń APU Cezanne z wyłączonym IGP. W porównaniu do Ryzen 7 5700X i Ryzen 5 5600, będą one mieć o 100-200 MHz niższe taktowanie Turbo i o połowę mniej pamięci L3 (16 MB, zamiast 32 MB), oraz niższą cenę - prawdopodobnie 279 USD za Ryzen 7 5700 i 179 USD za Ryzen 5 5500.



Na tym nie koniec - do oferty AMD trafią też budżetowe procesory w postaci Ryzen 3 5300G i Ryzen 3 5100 (rdzeń Cezanne, 4 rdzenie, 8 wątków) i dodatkowe Ryzeny serii 4000 (rdzeń Renoir) w postaci modeli Ryzen 7 4700, Ryzen 5 4600, Ryzen 5 4500 i Ryzen 3 4100.





Znamy też harmonogram premier i debiutu sklepowego:

- premiera pierwszych z nowych procesorów jest planowana na 15 marca

- procesory Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 i Ryzen 5 5500, oraz nowe modele procesorów z serii Ryzen 4000 mają być dostępne w sprzedaży od 4 kwietnia

- Ryzen 7 5800X 3D ma być dostępny w sprzedaży od 20 kwietnia

- Ryzen 7 5700 i Ryzen 3 5100 mają być dostępne w sprzedaży pod koniec kwietnia (daty jeszcze nie ustalono)



