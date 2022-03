Czwartek 31 marca 2022 Czy Bitcoin może być przyjazny dla środowiska?

Autor: materiały partnera | 16:00 Wielu krytykuje kryptowaluty za promowanie zmian klimatycznych, co znacznie spowalnia ich przyjęcie.



Wydobycie kryptowalut, proces generowania nowych tokenów, zużywa dużo energii, co wpływa na rosnące obawy dotyczące wpływu wirtualnych walut na środowisko. Krytycy twierdzą, że kryptowaluty przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, prawie podobnego do tego z całego City of London. W 2017 roku górnictwo Bitcoin zużyło około 30 terawatogodzin, czyli tyle samo energii, co Republika Irlandii.



Zwiększona trudność w rozwiązywaniu problemów matematycznych wymaganych do tworzenia nowych tokenów Bitcoin przyczynia się do zużycia dużej mocy obliczeniowej. Podczas gdy eksperci wciąż zmagają się z określeniem dokładnej ilości energii elektrycznej, jaką zużywa górnictwo Bitcoin, raporty szacują, że jest to około 121 terawatogodzin rocznie.



Głównym problemem środowiskowym związanym z wydobywaniem Bitcoin jest produkcja emisji gazów cieplarnianych, które pochodzą z wykorzystania paliw kopalnych do generowania energii elektrycznej. Górnicy często działają w obszarach o tańszych kosztach energii elektrycznej, takich jak Chiny, na które przypada ponad 65% światowych operacji wydobywania kryptowalut. Inne znajdują się w Rosji, Kazachstanie, Iranie, Malezji i USA. Kraje te produkują i dotują paliwa kopalne do produkcji energii elektrycznej.



Oprócz energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych, inni twierdzą również, że kryptowaluty generują znaczną ilość odpadów elektronicznych.

Wynika to z zaawansowanych systemów komputerowych używanych przez górników kryptowalut. Złożoność wydobycia Bitcoin oznacza, że sprzęt komputerowy zazwyczaj staje się przestarzały po około półtora roku. Górnicy nie mogą ponownie wykorzystać sprzętu, ponieważ jest on przeznaczony do jednorazowego użytku. Zamiast tego, spalają sprzęt lub wysyłają go do mniej rozwiniętych krajów, kończąc na nieuregulowanych wysypiskach śmieci.



Jak Bitcoin może stać się ekologiczny



Bitcoin może nadal " przejść na zieloną stronę" pomimo jego znaczącego wpływu na środowisko. Kilka małych zakładów wydobywczych Bitcoina bada sposoby uczynienia go bardziej zrównoważonym, tworząc solidną platformę dla innych, aby podążali za tym przykładem. Operacje te starają się głównie zmniejszyć ilość energii elektrycznej wymaganej do wydobywania kryptowalut i ciepła generowanego przez sprzęt. Inni również przestawiają się na energię odnawialną, aby zasilić działalność wydobywczą Bitcoin.



Energia odnawialna



Niektóre firmy wydobywające Bitcoin odeszły od energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, słońce i energia jądrowa. Na przykład Moonlite Project zbudował centrum danych górnictwa Bitcoin, które będzie działać całkowicie na taniej energii odnawialnej.



W 2020 r. firma z Dallas o nazwie Autonomous uruchomiła 150-megawatowe centrum danych do wydobywania kryptowalut o nazwie HODL Ranch. Jest to pierwsza operacja na dużą skalę zasilana przez rozległe farmy słoneczne i wiatrowe w tym regionie. Górnicy z centrum mają umowy z teksańską siecią energetyczną w ramach odpowiedzi na popyt, wyłączając swoje maszyny w mgnieniu oka podczas szczytowego zapotrzebowania na energię w zamian za rabaty.



Inna amerykańska firma, Crusoe Energy Systems, zebrała 250 milionów dolarów na prowadzenie operacji wydobywania Bitcoinów w sześciu stanach, w tym w Teksasie, Nowym Meksyku i Północnej Dakocie. Firma planuje wykorzystać gaz ziemny z tych regionów do prowadzenia swoich operacji wydobywczych. Obecnie kierują około 10 milionów stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie.



Badanie przeprowadzone w 2019 r. w Cambridge na 280 firmach Bitcoin wykazało, że zasilają one do 39% swoich operacji wydobywczych za pomocą energii odnawialnej. W regionach z większą liczbą gigantycznych zapór hydroelektrycznych, takich jak Chiny, niektórzy górnicy wykorzystują energię, która w przeciwnym razie poszłaby na marne.



Gazprom, rosyjska państwowa spółka gazowa, posiada oddział, który sprzedaje energię wytworzoną z gazu spalanego w pochodni górnikom Bitcoin. Gaz spalinowy jest produktem ubocznym wiercenia i przetwarzania ropy naftowej i gazu, który często jest uwalniany do powietrza.



Inne ekologiczne alternatywy



Wiele wiodących giełd kryptowalutowych, jak np. bitcoinsup, badają energooszczędne metody transakcji w celu zmniejszenia śladu węglowego branży. Kanadyjski start-up wykorzystuje ciepło generowane przez sprzęt do wydobywania Bitcoinów do hodowli ryb zimnowodnych i uprawy roślin takich jak sałata i bazylia w bardziej zrównoważony sposób.



Chociaż minie trochę czasu, zanim zrealizujemy przewidywane zyski, powyższa dyskusja udowadnia, że Bitcoin może stać się przyjazny dla środowiska. Jednak świat potrzebuje dalszych badań, aby określić najbardziej efektywne sposoby uczynienia Bitcoina zrównoważonym w przyszłości



