Core 14. i 15. generacji z nową podstawką

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:05 (2) Przez ostatnie kilka lat Intel wielokrotnie uszczęśliwiał nas premierą nowej podstawki. I tak w 2018 roku otrzymaliśmy podstawkę LGA 1151v2, w 2020 roku otrzymaliśmy LGA 1200 dla procesorów Core 10. i 11. generacji, a jeszcze pod koniec 2021 roku kolejne nowe płyty główne i nową podstawkę LGA 1700 dla procesorów Core 12. generacji. Okazuje się, że ostatnimi procesorami jakie będzie można w niej zamontować będą procesory Core 13. generacji, czyli ulepszone wersje Alder Lake-S z większym taktowaniem, usprawnionymi rdzeniami Golden Cove i dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni Gracemont. Dla następnych procesorów Intel szykuje nową podstawkę - LGA 2551 lub LGA 1851.



Nowa podstawka będzie minimalnie większa od LGA 1700 - ma mieć wymiary 38,5x46mm - o 1mm większe wzluż i wszerz. Zachowany zostanie więc prostokątny wygląd procesora i socketu.



W nowej podstawce zamontujemy procesory Core 14. generacji (Meteor Lake-S) oraz Core 15. generacji (Arrow Lake-S). Obydwie serie będą pierwszymi modułowymi procesorami Intela, czyli podobnie do Ryzenów wykorzystają różne chipy krzemowe polączone ze sobą w jedną funkcjonalną całość. Core 14. generacji ma zadebiutować w 2. połowie 2023 roku, a Core 15. generacji - pod koniec 2024 roku.



Procesory Core 14. generacji otrzymają łącznie cztery chipy krzemowe - chip CPU Tile z rdzeniami x86, produkowany w litografii Intel 4, chip GPU Tile z procesorem graficznym wytwarzany przez TSMC w litografii 3nm, chip SOC Tile produkowany przez TSMC w 5nm litografii i chip I/O Tile produkowany przez Intela w litografii Intel 7.



Według najnowszych nieoficjalnych informacji, w chipie CPU Tile przygotowanym dla wersji desktopowej tych procesorów znajdzie się 8 rdzeni Redwood Cove, a ich wskaźnik IPC będzie wyższy o 10-20% od wskaźnika IPC rdzeni Raptor Cove (lepsza wersja Golden Cove), i ponad 20 procent wyższy niż rdzeni Golden Cove. Towarzyszyć im będzie 16 efektywnych rdzeni Crestmont (ulepszona wersja Gracemont), a całe procesory będą mieć maksymalnie 32 wątki (8r/16w + 16r/16w).

Następcy Meteor Lake-S, czyli Core 15. generacji otrzymają chip CPU Tile wytwarzany w litografii Intel 20A, w którym znajdą się wydajne i efektywne rdzenie następnej generacji.



zaczeli kombinować (autor: g5mark | data: 6/06/22 | godz.: 13:12 )

od Z270 I Z370 I wtedy zmieniłem stajnie.To był dobry wybór bo Intel ciagle tkwi jak nie w 10nm to w 8 rdzeniach i uszczęśliwia nas paro procentowymi ulepszeniami w każdej generacji. Powodzenia panie Gelsinger



poczekajmy na AMD (autor: bajbusek | data: 6/06/22 | godz.: 14:25 )

jak znowu wyda ze 4 generacje CPU na jedna podstawke to Intel nie bedzie mial innego wyjscia jak podazac za trendem ;)

Wszystko zalezy od ceny i wydajnosci ... dodatkowo pomysl Intela z BIGlittle jest w segmencie performance GLUPSZY niz netbooki ...



