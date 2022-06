Wtorek 7 czerwca 2022 Apple prezentuje procesory M2 - lepsza 5nm litografia, lepsza wydajność

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 18:24 (6) Firma Apple oficjalnie zaprezentowała procesory M2, czyli drugą generację oferowanych od 1,5 roku procesorów M1. Nowe procesory są wytwarzane w ulepszonej wersji 5nm litografii od TSMC, i znajdą zastosowanie w nowej serii laptopów MacBook i mini-PC iMac, które zadebiutują jesienią tego roku. W porównaniu do M1, procesory M2 mają ulepszone rdzenie CPU, oraz bardziej rozbudowany GPU składający się z 10-rdzeni, zamiast 8. Według Apple wydajność CPU jest do 18 procent wyższa niż w procesorach M1, a wydajność GPU do 35 procent wyższa niż w M1. Oprócz tego M2 mają ulepszoną jednostkę Neural Engine o 40 procent wyższej wydajności, i ulepszony podsystem pamięci RAM typu LPDDR5X.



Jej pojemność zamiast 16 GB, wzrosła do 24 GB współdzielonych między CPU i GPU, a przepustowość także wzrosła o 50 procent i wynosi ponad 100 GB/s. Cały chip składa się z ponad 20 miliardów tranzystorów i jest trochę większy niż M1, składający się z 16 miliardów tranzystorów. Informacja Apple oznacza, że prawdopodobnie dopiero przyszłoroczna seria procesorów M3 będzie wytwarzana w litografii 3nm.







... (autor: power | data: 7/06/22 | godz.: 18:34 )

Uklady dla Apple? Tylko marnuja krzem na te ich wynalazki.



power (autor: Markizy | data: 7/06/22 | godz.: 18:50 )

nie powiedziałbym, firma pokazuje że jak się chce to naprawdę się da. A największa zmian to użycie pamięci lpddr5. Pytanie tylko jak wygląda całościowo efektywność ich układów, bo dedykowane jednostki wspomagające naprawdę dużo im dają. Co by tu dużo nie mówić mogą wpaść w pułapkę wielkich monolitów a to oznacza drogie układy. Obecnie AMD i ostatnimi czasy Intel idą w kierunku mniejszych układów ze względu na trudności z produkcją, apple i nvidia coraz większe klocki tworzą.



2__ (autor: Mario1978 | data: 7/06/22 | godz.: 19:01 )

Nvidia rozumiem ale ona też wyda ostatnią serią składającą się z wielkich klocków. Kolejna seria po ADA i HOOPER będzie składała się z Puzzli tak jak u reszty. Ten układ M2 nie będzie miał więcej jak 140mm2 i ty to nazywasz Wielkim Klocem? Przecież Apple odpowiednio będzie łączył wersje wyższe ze sobą za pomocą szybkich połączeń czyli układał Puzzle z tych 140mm2. Myślę, że Apple zauważył, że granica efektywności procesu, gęstości upakowania tranzystorów na mm2 zamyka się przy około 140 mm2 a może nawet mniej coś koło 130 mm2 i z tego będą układać Puzzle łącząc ze sobą.



ad1 lol (autor: MacLeod | data: 7/06/22 | godz.: 20:29 )

M1 wciaz nie ma konkurencji w mobile:D a M2 ja zmiazdzy.



@2 i @4 (autor: power | data: 7/06/22 | godz.: 20:53 )

Produkty Apple (sprzet i system) nie odpowiadaja mi i nie pasuja do mojej filozofii. Lubie miec kontrole nad sprzetem, mozliwosc naprawy czy upgrade'u.



ad5 to Twoje prywatne sprawy (autor: MacLeod | data: 7/06/22 | godz.: 21:12 )

nie zmienia to faktu ze juz M1 nie ma konkurencji w mobile. Drugi po nim snap 8 jest w chuj wolniejszy ;) A

M2 zrobi swoja podloge sufitem dla innych:)



