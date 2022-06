Piątek 10 czerwca 2022 Bitcoin i Oszustwa - Najważniejsze Rzeczy, o Których Warto Wiedzieć

Autor: materiały partnera | 16:01 Czy chcesz zacząć handlować lub inwestować w Bitcoin i obawiasz się oszustw? Jeśli tak, oto najważniejsze informacje na temat Bitcoin i oszustw.



Słysząc lub czytając o Bitcoinie po raz pierwszy, niektórzy myślą, że to oszustwo. Dzieje się tak dlatego, że większość ludzi kojarzy tę wirtualną walutę z ryzykiem, zmiennością, stratami i zyskami. Początkowo niektórzy sądzili, że Bitcoin jest walutą używaną przez przestępców w ciemnej sieci do przeprowadzania nielegalnych transakcji.

Jednak sytuacja tej i innych walut wirtualnych uległa zmianie. Obecnie większość ludzi postrzega Bitcoin jako legalną walutę i aktywo zbywalne. Platformy takie jake Immediate Edge umożliwiają osobom i firmom kupno i sprzedaż tej wirtualnej waluty. Jednak rosnąca popularność i wartość Bitcoina przyciągnęły z powrotem wiele znanych postaci do świata kryptowalut.



Tak więc, zanim zaczniesz używać, handlować, lub inwestować w Bitcoin, dowiedz się, czym różni się on od pieniędzy fiat lub innych metod płatności. Dowiedz się także, na jakie oszustwa możesz się natknąć, handlując lub inwestując w tę cyfrową walutę.



Bitcoin jako waluta cyfrowa



Satoshi Nakamoto stworzył Bitcoin jako alternatywę dla konwencjonalnej waluty. Bitcoin istnieje w formie elektronicznej i jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie posiada fizycznego banknotu lub monety, którą ludzie mogą płacić za towary lub usługi.



Ludzie i firmy wymieniają Bitcoin online z innymi użytkownikami za pomocą portfeli kryptowalutowych. Portfele kryptowalutowe to programy, których ludzie używają na swoich komputerach i smartfonach. Bitcoin nie ma pośredników ani dostawców usług finansowych, takich jak banki. Zamiast tego polega na sieci blockchain i górnikach, którzy zatwierdzają transakcje.



Oszustwa związane z Bitcoinami



Oszustwa bitcoinowe to pułapki, które przestępcy wykorzystują do kradzieży tokenów od niczego nie podejrzewających użytkowników. Oszuści szukają niewinnych ludzi i firm, aby ukraść ich pieniądze. Tak więc, zanim zaczniesz handlować lub inwestować w Bitcoin, zapoznaj się z powszechnymi oszustwami, aby szybko je zauważyć i ich uniknąć.

Eksperci kryptowalutowi zalecają, by inwestując w Bitcoin, upewnić się, że startupy i firmy kryptowalutowe są oparte na blockchainie. Oznacza to, że firmy te śledzą dane transakcji za pomocą tej technologii.



Ponadto inwestorzy powinni sprawdzić plany biznesowe firmy, które wykorzystują do inwestowania w Bitcoin. Firmy inwestujące w kryptowaluty powinny również określić swoje zasady dotyczące ICO i płynności wirtualnej waluty.

Za każdą firmą, mimo że działa w Internecie, stoją prawdziwi ludzie. Dlatego wybierz platformę, która ujawnia jej właścicieli lub stojące za nią mózgi.



Najczęstsze oszustwa związane z Bitcoinami



Oszuści używają różnych technik, aby zwabić właścicieli Bitcoin do wysłania im swoich tokenów lub pieniędzy, myśląc, że kupują Bitcoiny. Dlatego inwestorzy, traderzy i użytkownicy Bitcoin powinni wiedzieć, jak je rozpoznać zanim staną się ofiarami oszustów. Oto typowe oszustwa na rynku Bitcoin, na które należy uważać przy korzystaniu, handlu lub inwestowaniu w tę cyfrową walutę.



• Fałszywe aplikacje mobilne: Niektórzy oszuści używają fałszywych aplikacji, aby oszukać inwestujących w Bitcoin. Na przykład, możesz znaleźć aplikację Bitcoin w Apple App Store lub Google Play store. Fałszywe aplikacje stanowią ryzyko dla osób, które chcą inwestować w Bitcoin na swoich telefonach komórkowych. Dzieje się tak dlatego, że ich twórcy mogą wykorzystywać je do zbierania informacji o użytkownikach i wykorzystywania ich do złych celów. Dlatego upewnij się, że aplikacja, której używasz do handlu, inwestowania lub transferu Bitcoin, jest prawdziwa.



• Podrobione strony internetowe: Niektóre strony internetowe rzekomo ułatwiają handel i inwestowanie w Bitcoin, ale nie są autentyczne. W większości przypadków strony te używają adresów URL prawie podobnych do prawdziwych giełd kryptowalut lub brokerów. Dlatego należy dokładnie sprawdzać adresy URL odwiedzanych witryn do handlu i inwestowania w Bitcoin, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.



• Oszukańcze e-maile: Być może otrzymałeś wiadomość e-mail rzekomo od legalnej firmy kryptowalutowej z prośbą o zainwestowanie za jej pośrednictwem. Jeśli to nie Ty rozpocząłeś rozmowę, nie klikaj na żaden link ani nie wysyłaj żądanych pieniędzy, ponieważ najprawdopodobniej jest to oszustwo.



• Aktualizacje i tweety w mediach społecznościowych: Niektóre fałszywe konta kierowników i celebrytów w mediach społecznościowych mogą prosić Cię o zrobienie czegoś w celu handlu lub inwestowania w Bitcoin. Ale ponieważ konta w mediach społecznościowych nie są prawdziwe, wskazówki również nie są prawdziwe.



Ogólnie rzecz biorąc, oszuści używają różnych technik, aby zwabić użytkowników Bitcoin, inwestorów i handlowców do wysłania im pieniędzy. W związku z tym, aby nie paść ofiarą oszustw kryptowalutowych, należy sprawdzić każde podejście do handlu lub inwestowania w Bitcoin.



