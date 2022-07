Poniedziałek 11 lipca 2022 Nvidia wykorzystała sztuczną inteligencję do projektowania GPU

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:42 (1) Nvidia poinformowała o tym, że 4nm i 5nm układy graficzne z serii Hopper i Ada Lovelace, to pierwsze GPU firmy w których projektowaniu współuczestniczyła sztuczna inteligencja. Algorytmy bazujące na uczeniu maszynowym zaprojektowały część obwodów - w przypadku układu Hopper H100, prawie 13 tysięcy różnych obwodów zostało zaprojektowanych za pomocą tych metod, zamiast w standardowym oprogramowaniu typu EDA (Electronic Design Automation). Aby zaprząc uczenie maszynowe do projektowania obwodów elektronicznych, Nvidia stworzyła własne oprogramowanie PrefixRL i wykorzystała moc obliczeniową obecnych GPU z serii Ampere.



Co więcej, okazało się, że obwody projektowane przez PrefixRL są o około 25 procent mniejsze, niż te same obwody projektowane poprzez inżynierów za pomocą oprogramowaniem typu EDA - dzięki temu układ scalony H100 może być o około 10 procent mniejszy, niż jego wersja w całości zaprojektowana w oprogramowaniu typu Electronic Design Automation.







K O M E N T A R Z E

super (autor: Markizy | data: 11/07/22 | godz.: 16:59 )

a teraz pytanie czy obwody prefixRL wykazują takie same parametry pracy jak obwody EDA Tool. Zmniejszanie układu to jedno, ale późniejsze osiągniecie założonych taktowań to drugie. Nie wspominając o tym ze algorytm musi uwzględniać wiele reguł projektowania i trzeba bardzo dużą ilość danych mu po ustalać.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.