Środa 3 sierpnia 2022 Intel ARC A750 w Control szybszy niż Radeon RX 6600XT i GeForce RTX 3060

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:14 (1) Pomimo ciągłego opóźniania premiery oraz zamieszania związanego z debiutem kart graficznych Intel ARC, dział marketingu Intela stara się podgrzewać atmosferę wokół nowych GPU. W nowym filmie wideo Tom Petersen i Rayan Shrout opowiedzieli o tym, jak karta Intel ARC A750 spisuje się w grze Control. W trybie 1440p karta oferowała około 67 fps, a w najbardziej wymagających scenach akcji ilość klatek na sekundę spadała do około 60 fps. To o kilkanaście procent od wydajności oferowanej w grze Control w trybie 1440p przez karty Radeon RX 6600 XT i GeForce RTX 3060 - w ich przypadku liczba oferowanych klatek do 50-55 fps.



Na ten moment wciąż jednak nie wiadomo, czy karty graficzne Intela zdążą zadebiutować zanim Nvidia i AMD wprowadzą swoje karty nowej generacji: GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000. Wówczas karty Intel ARC prawdopodobnie będą mogły konkurować co najwyżej z budżetowymi kartami Nvidii i AMD z nowej serii, takimi jak np. GeForce RTX 4050.







K O M E N T A R Z E

"dział marketingu Intela stara się podgrzewać atmosferę" (autor: Qjanusz | data: 4/08/22 | godz.: 13:44 )

To stwierdzenie aż nadto puentuje niniejszego newsa, z akcentem na "stara się"



