Niedziela 7 sierpnia 2022 Intel oficjalnie zdradza przyczynę opóźnienia debiutu kart graficznych ARC

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 13:19 Atmosfera wobec kart graficznych Intel ARC zrobiła się bardzo gorąca w ubiegłym tygodniu. Karty, których debiut miał nastąpić na początku 2022 roku, nadal nie pojawiły się na rynku. W ostatnich oficjalnych informacjach z 30 marca Intel zapowiadał ich premierę na początku lub w połowie lata. Ten kolejny obiecany termin debiutu jednak minął, a co więcej nastąpiło kilka niepokojących wydarzeń. Planowana ostatecznie na sierpień premiera kart Intel ARC "Desktop Launch: The ARC Experience" została odwołana, a z produkcji autorskich wersji kart Intel ARC wycofały się firmy ASUS, Gigabyte i MSI. Intel wreszcie postanowił odkryć karty i podać na jakie problemy cierpią karty ARC.



W nowym filmie wideo Tom Petersen i Rayan Shrout z Intela wykładają kawę na ławę, i przyznają się do słabości architektury Xe-HPG kart ARC, która opóźnia premierę kart. Nowe karty mają bardzo dobrze radzić sobie w grach działających w API DirectX 12 i Vulkan. Problemem są jednak gry działające w trybach DirectX 11, 10 i 9 - w tym przypadku liczba klatek na sekundę jest niższa nawet o połowę, niż uzyskiwana przez konkurencyjne GeForce i Radeony.



Problem ten jest przedmiotem ciągłych prac i optymalizacji, w tym optymalizacji sterownika GPU, a prace te mają być wymagające i trwać znacznie dłużej, niż przewidywano. Swoją drogą jest to bardzo ciekawe, że tak doświadczony szef dział GPU Intela jak Raja Koduri, nie przewidział nakładu pracy potrzebnego na opracowanie sterownika GPU.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.