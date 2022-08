Niedziela 7 sierpnia 2022 Core 13. generacji ma chip krzemowy o 48mm2 większy niz Core 12. gen

Autor: Zbyszek | źródło: Expreview | 13:44 Jesienią nastąpi debiut procesorów Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S). Pod względem technicznym będą to udoskonalone i wyżej taktowane wersje dotychczasowych Core 12. generacji. Poza wyższymi częstotliwościami taktowania nowe procesory otrzymają też dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni (nie 8, tylko 16) oraz powiększone pamięci podręczne - pojemność pamięci L2 dla wydajnych rdzeni wzrośnie z 1,25 MB do 2 MB, a pojemność pamięci L2 dla grupy 4 efektywnych rdzeni wzrośnie z 2 MB do 4 MB. Nic więc dziwnego w tym, że rdzeń krzemowy procesorów Raptor Lake będzie większy niż rdzeń procesorów Core 12. generacji (Alder Lake).



Jeden z posiadaczy próbki inżynierskiej procesora Core i9-13900K postanowił zdjąć z niego osłonę termiczną i przekonać się o tym, jak duży jest umieszczony pod nią chip krzemowy. Wynik pomiaru to 23,8 x 10,8 mm, co daje powierzchnię 257 mm2, o 48 mm2 (tj. 23 procent) większą, niż powierzchnia rdzenia krzemowego procesorów Core 12. generacji (ta wynosiła 209 mm2).



Niestety większa powierzchnia krzemowa i ogólny wzrost cen na świecie może uzasadniać prawdopodobną podwyżkę cen nowych procesorów. Dotychczasowy Core i9-12900K kosztował 589 USD - w przypadku Core i9-13900K doniesienia wskazują na cenę od 649 USD do nawet 699 USD.



Core i7-12700K kosztował 409 USD, i w przypadku Core i7-13700K doniesienia wskazują na cenę pomiędzy 449 USD a 499 USD. Core i5-12600K kosztował 289 USD, natomiast cena Core i5-13600K może wynieść do 349 USD.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.