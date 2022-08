Wtorek 23 sierpnia 2022 Jak nowoczesne strony internetowe zbierają i wykorzystują dane na twój temat

Autor: Redakcja | 13:16 Mówi się, że w nowoczesnym świecie dane są nowym złotem. Dzięki informacjom na temat użytkowników firmy są w stanie personalizować swoje oferty i poprawiać swoje wyniki sprzedażowe. Dane te są tak cenne, że istnieją firmy jak przykładowo najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa, które oferują swoje produkty za darmo tylko po to, aby móc zbierać dane o jak największej liczbie użytkowników i następnie je sprzedawać i tak generować zyski. Mówi się też, że jeśli jakiś produkt w internecie jest darmowy, to to użytkownik jest produktem.



W tym artykule opiszemy kilka sposobów, w jakie strony internetowe zbierają dane o swoich użytkownikach i do czego je wykorzystują.



Obserwacja



Strony internetowe zapisują co wpisujesz w wyszukiwarkę, jakie strony odwiedzasz i jak długo na nich przebywasz oraz na co klikasz. Studiując twoje zachowanie, strona internetowa jest w stanie się domyślić, czego szukasz i co jest twoim celem. Taka praktyka często okazuje się przydatna. Korzystają z niej przykładowo wyszukiwarki ogłoszeń jak Rentola. Studiując twoje zachowanie i to, co wyszukujesz, strona z ogłoszeniami jest w stanie ustalić, w jakim mieści, a nawet, w jakiej jego części szukasz mieszkania, czy domu do wynajęcia, jakim budżetem dysponujesz i jakie cechy nieruchomości są dla ciebie najważniejsze. Dzięki temu jest w stanie szybciej wyświetlić ci takie ogłoszenia, które mogą cię realnie zainteresować. Dzięki temu nie musisz przedzierać się przez setki niepasujących ogłoszeń i jesteś w stanie szybciej znaleźć to, czego szukasz.



Ankiety



Najbardziej podstawowym i dla wielu osób najuczciwszym sposobem na zbieranie informacji o klientach są ankiety. W tym wypadku firma prosi o uzupełnienie ankiety wysłanej na maila bądź o odpowiedzenie na pytania w formularzu na stronie internetowej. W ankiecie pojawiają się pytania o sytuację materialną i osobistą, preferencje, zainteresowania, formę spędzanie wolnego czasu itp. Na tej podstawie sklepy internetowe i firmy usługowe mogą zbudować profil klienta i proponować mu towary i usługi, które mogą go zainteresować.



Ten sposób zbierania informacji o klientach jest co prawda moralny i uczciwy, ale ma wiele wad. Po pierwsze ludzie są z natury leniwi i tylko niewielki procent z nich poświęci swój czas na wypełnienie ankiety. Po drugie w ankietach ludzie często świadomie i nieświadomie kłamią, aby poprawić swój wizerunek. W związku z tym dane uzyskane w ten sposób są niekompletne i nie zawsze prawdziwe.



Historia zakupów



Za każdym razem kiedy coś kupujesz w internecie strona, na której to robisz, zapisuje, jaki produkt znalazł się w twoim koszyku i na podstawie tego tworzy twój profil zakupowy i proponuje ci produkty, które też mogą cię zainteresować. Jeśli więc na jakiejś stronie internetowej kupiłeś wędkę, to najprawdopodobniej niebawem zobaczysz reklamę haczyków lub innego sprzętu wędkarskiego.



Co więcej, praktyka ta jest stosowana nie tylko przez strony internetowe, ale i przez fizyczne sklepy. Jest to jeden z głównych celów wprowadzenia programów lojalnościowych. Z tego gruntu pochodzi z resztą historia doskonale pokazująca, jak skuteczne potrafią być algorytmy stosowane przez największe marki. Historia ta miała miejsce w jednym ze sklepów największej amerykańskiej sieci supermarketów. Zjawił się tam oburzony ojciec nastoletniej córki, która dostawała oferty zakupu rzeczy dla niemowląt w promocyjnej cenie. W jego mniemaniu jego córka nie była w ciąży, a insynuowanie tego reklamami było nie na miejscu. Produkty te były jej rekomendowane na podstawie wcześniejszych zakupów automatycznie na podstawie przewidywań algorytmu. Niedługo później wspomniany ojciec musiał przepraszać, ponieważ mimo tego, że ani on, ani jego córka nie wiedzieli o ciąży, to przewidywania algorytmu okazały się prawidłowe. Historia ta pokazuje, jak wiele mówi o nas to, co kupujemy i jak doskonale potrafią działać nowoczesne algorytmy.



Ciasteczka



Ciasteczka, czy też cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na twoim komputerze, które zawierają historię twoich poczynań na konkretnej stronie internetowej. Z założenia mają one usprawniać korzystanie ze stron internetowych i sprawiać, że strona pamięta użytkownika, kiedy ten ponowie ją odwiedza. Dzięki temu wchodząc ponownie na jakąś stronę internetową zastajesz ją w takim stanie, jak przy ostatniej wizycie. Możesz więc przykładowo znaleźć w swoim koszyku produkt, który znalazł się w nim tydzień wcześniej. Jest to bez wątpienia wygodne rozwiązanie, ale jednocześnie sprawia, że dane te mogą zostać udostępnione innym firmom.



Historia wyszukiwania



To, co wpisujesz w wyszukiwarkę internetową, mówi sporo o tym, jakim człowiekiem jesteś, co cię interesuje, co możesz chcieć kupić i za co chętnie zapłacisz. Nie raz zdarzyło ci się pewnie, że zaraz po wyszukiwaniu czegoś w internecie, na innej stronie pojawiła się reklama produktu, czy usługi, o których wcześniej czytałeś/aś. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, jednym z najważniejszych powodów, dla których w internecie znajdują się darmowe strony internetowe, jest zbieranie, a następnie sprzedawanie danych na temat użytkowników. Wiele osób uważa, że taka praktyka jest niemoralna. Ma to jednak swoje plusy. Skoro już musisz widzieć reklamy, to czy nie lepiej jest widzieć reklamy produktów, które rzeczywiście cię interesują? Jeśli uważasz, że nie, to spersonalizowane reklamy można wyłączyć w ustawieniach.



