Wtorek 30 sierpnia 2022 Core 13. generacji w sprzedaży od 20 października

Autor: Zbyszek | źródło: TweakTown | 06:08 (1) Zaraz po debiucie najnowszych procesorów Ryzen 7000 od AMD swoją premierę planuje także Intel, który odpowie na nową ofertę AMD swoimi procesorami Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake). Przypomnijmy, że w porównaniu do Core 12. generacji nowe procesory Intela będą wyróżniać się wyższymi częstotliwościami taktowania, powiększonymi pamięciami podręcznymi i dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni Gracemont. Na początku oferta obejmie trzy modele dedykowane dla entuzjastów: Core i9-13900K (8 wydajnych, 16 efektywnych rdzeni), Core i7-13700K (8 wydajnych, 8 efektywnych rdzeni) i Core i5-13600K (6 wydajnych, 8 efektywnych rdzeni).



Przedpremierowa zapowiedź procesorów ma mieć miejsce 27 września podczas wydarzenia Intel Innovation 2022, czyli w tym samym dniu w którym w sklepach pojawią się procesory Ryzen serii 7000.



Z najnowszych informacji wynika, że Intel ustalił już datę oficjalnej premiery i rozpoczęcia sprzedaży nowych procesorów, jaką będzie 20 października. Natomiast wolniejsze wersje z zablokowanym mnożnikiem, niższymi wskaźnikami TDP i mniejszą liczbą rdzeni mają trafić na rynek w lutym 2023 roku.



Intel (autor: Conan Barbarian | data: 31/08/22 | godz.: 16:18 )

Intel niemal na pewno pokaże, że Core i9-13900K to nowy król wydajności w grach, ale nie podkreśli jakim kosztem. Na plus jest jednak możliwość wykorzystania dostępnych obecnie płyt głównych, nawet na DDR4, ale same procesory będą drogie na bank.



