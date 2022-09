Wtorek 30 sierpnia 2022 Zenbook 17 Fold OLED - rozkładany laptop ASUSa ze zginanym ekranem

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:36 (4) ASUS poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży swojego innowacyjnego notebooka ze zginanym ekranem. Urządzenie o nazwie Zenbook 17 Fold OLED wygląda jak inspirowane składanymi smartfonami, i jest wyposażone w zginany w połowie 17,3 calowy dotykowy ekran OLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości 2560x1920 pikseli (proporcje 3:4). Urządzenie może być rozkładane do postaci dużego tabletu, lub używane jak klasyczny notebook. Po zagięciu ekranu każdy z dwóch ekranów ma rozdzielczość 1920x1280 pikseli (proporcje 3:2).



Wewnątrz zastosowano procesor Intel Core i7-1250U ze zintegrowaną grafiką Iris Xe, 16 GB pamięci RAM i nośnik SSD NVme o pojemności 1 TB. Porty zewnętrzne to dwa USB-C zgodne z Thunderbolt 4, DisplayPort i USB-C Easy Charge. Bateria ma pojemność 75 Wh i może być ładowana w trybie Quick Charge.



ASUS chwali się też zastosowaniem 4 głośników Harman Kardon zgodnych z Dolby Atmos, oraz kamerą internetową o rozdzielczości 5 megapikseli współpracującą z systemem mikrofonów z aktywną redukcją szumów tla. Dodatkowo notebook przeszedł wymagające testy wytrzymałości i spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H US.



ASUS Zenbook 17 Fold OLED będzie dostępny w sprzedaży od października, w cenie 3499 USD. Cena obejmuje zainstalowany na urządzeniu system Windows 11 oraz dodatkową pełnowymiarową klawiaturę z Bluetooth.









K O M E N T A R Z E

tak tak (autor: bajbusek | data: 1/09/22 | godz.: 13:57 )

pogięło ich z tym badziewiem ... producenci są zachwyceni jak mało odporne i szybko zużywające się są te zginane ekrany.

Miałem Samsung Flip 3 przez tyle dni co w nazwie modelu ... dokonałem zwrotu tego szrotu (nie czuję, że rymuję)



wyglada swietnie! (autor: henrix343 | data: 1/09/22 | godz.: 15:07 )

klawiaturka jezeli ma wi-fi i bt, to nawet to mzoe byc funkcjonalne.



Jezeli mozna wymieniac spzret (pamiec, dysk, moze cep) i ten ekran wytrzymuje takie zginanie, to znajdzie nabywcow!



acha (autor: henrix343 | data: 1/09/22 | godz.: 15:08 )

no i musialby byc TB aby bylo mzona szybko cos wyswietlic na duzym ekranie.



Coś w tym jest (autor: Qjanusz | data: 1/09/22 | godz.: 22:48 )

Flipów i Foldów trochę się jednak sprzedaje.

Rozwiązanie popularne póki co nie będzie, ale swoją niszę pewnie znajdzie.

Sam bym takiego przytulił



