Sprezentuj rodzicom robota mopującego Redroad G10 i skorzystaj z kodu promującego

Autor: materiały partnera | 05:17 Jeśli właśnie szukasz odkurzacza mopującego dla siebie lub jako prezentu dla innego członka rodziny, to z pewnością powinieneś zainteresować się modelem Redroad G10. Urządzenie to z pewnością spodoba się osobom, które cenią sobie wolny czas i nie przepadają za sprzątaniem. Przy tym odkurzacz ten jest na tyle prosty w obsłudze, że przypadnie do gustu nie tylko ludziom młodym i w średnim wieku, ale i osobom starszym, które są na bakier z nowymi technologiami. Przy tym sam robot jest bardzo dobrze wyceniony. Jego sugerowana cena detaliczna to, 2689 PLN a na promocji z okazji tzw. Czarnego Piątku można go kupić zużyciem promo kodu (bw2022), który sprawia, że początkowa cena spada do poziomu 2399 PLN. No dobrze, a co w tej cenie w zasadzie dostaniemy?



Funkcja mopowania



Zestaw mopujący Redroad G10 to bez wątpienia jego najmocniejsza strona. Producent zdecydował się tu na zastosowanie ściereczki czyszczącej dociskanej do podłoża i wspomaganej przez system wibracyjny, generujący 3000 drgań na minutę. Wykorzystano tu technologię ultradźwięków, która skutecznie odrywa przylegający do powierzchni brud. Co ciekawe samo urządzenie nie posiada wbudowanego pojemniczka na wodę. Zamiast tego korzysta ze stacji bazowej, do której powraca po oczyszczeniu 10m^2 podłogi.



Podczas pracy odkurzacz korzysta z systemu laserów o nazwie LDS 4.0 mapując pomieszczenie i wykrywając przeszkody. Dzięki niemu robot wie kiedy zbliża się do dywanu, kabli lub innych przeszkód. Wbudowane oprogramowanie czuwa, by w przypadku chodników, wykładzin czy dywanów unosić mop zapobiegając roznoszeniu brudu i ewentualnym awariom.







Automatyczne unoszenie mopa i odkurzanie



Mop jest też automatycznie unoszony w momencie gdy odkurzacz wraca do stacji bazowej, co również zapobiega wtórnemu zabrudzeniu już wyczyszczonych powierzchni. Niby drobnostka, a ułatwia utrzymanie czystości i wyraźnie skraca czas potrzebny na sprzątanie.



Oprócz mopowania Redroad G10 potrafi też wykonać tradycyjne odkurzanie. W tym celu wykorzystywany jest zestaw złożony z cylindrycznej szczotki oraz mniejszej, obrotowej zamiataczki. Oba wymienione elementy wyglądają identycznie jak w większości podobnych urządzeń z tego przedziału cenowego i podobnie jak w ich przypadku sprawdzają się bardzo dobrze. Kurz i inne elementy są zasysane z podłogi ze stosunkowo dużą mocą - generowane ciśnienie to 2800 Pa, a dzięki pojemnej baterii bez problemu uda się posprzątać nawet duży dom (o powierzchni około 200m^2) bez konieczności doładowania baterii w trakcie tego procesu.







Stacja bazowa i budowa mopa



Po odkurzeniu i mopowaniu 10m^2 powierzchni robot wraca do stacji bazowej, która odpowiada nie tylko za jego ładowanie, ale też czyszczenie ściereczki. W stacji znajdują się dwa spore pojemniki o pojemności 4,5 oraz 4 litrów. W pierwszym z nich znajduje się czysta woda do mycia mopa, do drugiego jest odciągana zabrudzona ciecz.



Mop w Redroad G10 ma kształt dwuwarstwowej ściereczki, która w procesie mopowania jest dociskana do podłoża i wprawiana w wibracje. Przez jej kształt demontaż wymaga wyłączenia urządzenia i odwrócenia robota do góry kołami. Czynność ta nie jest zbyt wygodna i dlatego też producent zadbał, byśmy nie musieli jej wykonywać aż do zużycia samej ściereczki.







Automatyczne oczyszczanie mopa z brudu i bakterii



W tym celu zaprojektowano system odwrotnego szorowania, w którym ściereczka jest płukana i praną za pomocą ruchomych elementów wirujących z prędkością 320 obrotów na minutę. Ich zadaniem jest odtworzenie ruchu jaki wykonuje człowiek podczas prania ręcznego. Po oczyszczeniu ściereczki następuje proces osuszania mopa z nadmiaru wody i wreszcie jego powrót do pracy.



Co ciekawe podczas oczyszczania mopa urządzenie wykonuje elektrolizę używanej w tym celu wody, co zabija większość drobnoustrojów i bakterii. Dzięki temu powstrzymujemy proces ich namnażania się i zapobiegamy tym samym wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów ze ściereczki.







Bezobsługowość i wygoda w użytkowaniu



Dzięki wymienionym wyżej funkcjom robot nie wymaga od nas częstych ingerencji, co bez wątpienia przypadnie do gustu jego użytkownikom. Producent podkreśla przy tym, że cechy te sprawiają, iż jest to idealny prezent dla osób starszych.



W materiałach promocyjnych możemy przeczytać, że jeden z niemieckich użytkowników z AliExpress tak ocenił automatyczne oczyszczanie mopa: „Mama jest zadowolona z urządzenia bo nie musi już non stop wyjmować mopa i ręcznie go czyścić.”, a inny użytkownik z Polski dodał, że: „Tata jest bardzo zadowolony z prezentu, bo nie musi już pamiętać o częstym czyszczeniu mopa”.



Dodatkowe funkcje i zniżka z okazji Czarnego Piątku



Standardowo robot sprzątający od Redroad może też zostać sparowany z aplikacją, która pozwoli nam zaplanować harmonogram sprzątania, wybrać tryb pracy czy określić których pomieszczeń nie należy sprzątać. Producent zadbał przy tym o wsparcie dla naszego ojczystego języka, tłumacząc nie tylko jego interfejs, ale i komunikaty głosowe, za co bez wątpienia należy się dodatkowy plus.



Jeśli powyższy tekst Was zaciekawił i chcielibyście kupić Redroad G10 dla siebie lub dla osoby najbliższej, to teraz jest dobry moment. Z okazji czarnopiątkowej wyprzedaży można bowiem kupić opisywany odkurzacz korzystając z kodu bw2022 i wydając na ten cel zaledwie 2399 PLN. Promocja trwa w dniach 21-24 listopada.



