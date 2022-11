Poniedziałek 7 listopada 2022 Intel chce w 2030 roku być drugim największym producentem chipów na zamówienie

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:06 (5) Intel od kilku kwartałów oferuje innym firmom możliwość zamawiania produkcji układów scalonych w jego fabrykach. W tym celu powstał dział Intel Foundry Services, który obecnie udostępnia możliwość zamawiania układów scalonych w litografii 14nm, w której jeszcze dwa lata temu Intel produkował zdecydowaną większość swoich procesorów. Plany na przyszłość obejmują udostępnienie dla firm trzecich litografii 10nm "Intel 7", a następnie od 2025 roku zaawansowanej litografii Intel 20A, z tranzystorami typu GaaFET (gate-all-around field-effect transistor). Jak się okazuje kierownictwo Intela stawia przed działem Intel Foundry Services ambitny cel.



Do 2030 roku Intel ma być drugim największym na rynku producentem układów scalonych dla firm trzecich. To oznacza, że firma zamierza prześcignąć na tym rynku drugiego obecnie pod względem wielkości dostaw Samsunga. Obecnie liderem rynku jest tajwańska firma TSMC, z której pochodzi około 54 procent wszystkich układów scalonych produkowanych na zamówienie dla innych firm. Udział Samsunga wynosi około 17 procent, a każdego z pozostałych producentów nie przekracza 10 procent - wśród nich są: GlobalFoundries, UMC, Vanguard i PSMC, oraz chińskie SIMC i NextChip.



To oznacza, że Intel chce w 2030 roku odpowiadać co najmniej za jedną piątą światowych dostaw układów scalonych produkowanych na zamówienie dla firm trzecich.



Bardzo słuszny kierunek (autor: Qjanusz | data: 8/11/22 | godz.: 13:53 )

Osobiście jestem na tak :-)



Jakie to piękne (autor: Conan Barbarian | data: 8/11/22 | godz.: 15:56 )

Zapewne rozpędzą się z tą produkcją w fabach TSMC na terenie USA, do tego rączkami Tajwańczyków, aby nie przeszkadzać własnej nacji w masowym transferze z F do TikTok-a.



... (autor: power | data: 8/11/22 | godz.: 18:08 )

Dobra decyzja, zawsze to pare USD wiecej na rozwoj i badania, a takze wieksze bezpieczenstwo na wypadek zalamania rynku x86/x64.

Troche dziwi mnie jedna rzecz. Intel juz od kilku lat mowi o produkcji dla firm trzecich.

Jednak w mediach nic nie mowi sie na ten temat. Czy inne firmy nie chca korzystac z fabow intela?

Czy tez jest moze intel nie chce produkowac chipow "byle komu"? Czy moze sa jakies bardzo duze wymagania wzgledem wolumenu zamowien?



@3. (autor: Mariosti | data: 10/11/22 | godz.: 13:32 )

W czerwcu ponoć podpisali umowę na produkcję chipów MediaTek'a, także powoli się to rusza.

Zapewne minie sporo czasu zanim zdobędą więcej klientów bo o ile mają dobry proces, to jednak nie mają najlepszego, a dodatkowo nie wiadomo na ile dobrze zoptymalizowany mają proces dla niskonapięciowych układów, a takich robi się w sumie najwięcej globalnie (do IoT, do smart AGD, smart Wear, telefonów, RTV itd).



@ad4. (autor: Mariosti | data: 10/11/22 | godz.: 13:34 )

I ponoć jeszcze Qualcomm i AWS coś tam u intela mają produkować.



