Sobota 31 grudnia 2022 GeForce RTX 4070 Ti i nowe GeForce dla laptopów: oficjalna premiera

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 17:44 Nvdia ogłosiła oficjalną premierę nowych kart graficznych. Są nimi GeForce RTX 4070 Ti dla komputerów stacjonarnych, oraz GeForce RTX 4090, 4080, 4070, 4060 i 4050 dla komputerów przenośnych. Wszystkie nowe karty graficzne bazują na układach scalonych produkowanych w litografii 4nm i opartych na najnowszej architekturze Ada Lovelace. GeForce RTX 4070 Ti ma układ graficzny AD104-400 z 7680 rdzeniami CUDA, oraz 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps ze 192-bitową magistralą. Cena wynosi 799 USD, wskaźnik TDP to 285W, a wydajność ma być porównywalna z GeForce RTX 3090 i 3090 Ti poprzedniej generacji, a po włączeniu RayTracingu - wyższa od GeForce RTX 3090 Ti.



Poza tym oferta Nvidia poszerza się o 5 nowych kart graficznych dla laptopów. Są to GeForce RTX 4090 (uklad AD103, 9728 rdzeni CUDA, 16 GB pamięci GDDR6 16 Gbps, TDP 115-150W), GeForce RTX 4080 (układ AD104, 7424 rdzeni CUDA, 12 GB pamięci GDDR6 16 Gbps, TDP 80-150W), GeForce RTX 4070 (układ GA106, 4608 rdzeni CUDA, 8 GB pamięci GDDR6 16 Gbps, TDP 35-115W) i GeForce RTX 4060 (układ GA106, 3072 rdzeni CUDA, 8 GB pamięci GDDR6, TDP 35-115W) oraz budżetowy GeForce RTX 4050 z chipem AD106 (2560 rdzeni CUDA, 6 GB pamięci GDDR6 z 96-bitową magistralą).



Według Nvidia nowe karty są zoptymalizowane pod względem efektywności energetycznej i wydajności na watt, która ma być do 3 razy wyższa niż poprzedników z serii GeForce RTX 3000. Są też wyposażone w niskonapięciowe pamięci GDDR6.



GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080 są dedykowane wyłączone dla laptopów gamingowych, a pierwsze modele laptopów z tymi kartami pojawią się w sprzedaży 8 lutego, w cenie od 1199 USD. Komputery przenośne z GeForce RTX 4070, 4060 i 4050 pojawią się w sprzedaży 22 lutego, w cenie od 999 USD.



GeForce RTX 4070 Ti dla komputerów stacjonarnych będzie sprzedawany do 5 stycznia, w cenie 799 USD za wersję Founders Edition, a pierwsze wersje autorskie producentów kart graficznych będą dostępne jeszcze w styczniu.









