Sobota 31 grudnia 2022 Procesory Intel N z rdzeniami Gracemont dla najtańszych laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:04 Intel dodał do swojej oferty nowe budżetowe procesory dedykowane dla najtańszych komputerów przenośnych, w tym laptopów laptopów edukacyjnych tzw. Chromebooków. Nowe procesory to Intel i3-N-305, Intel i3-N-300, oraz Intel N200 i Intel N100. Cała czwórka bazuje na procesorze Alder Lake-N mającm wyłącznie 8 efektywnych rdzeni Gracemont, i żadnych wydajnych rdzeni Golden Cove. Zdaniem Intela, w budżetowych i edukacyjnych laptopach nowe procesory powinny sprawdzać się lepiej, niż procesory dysponujące tylko dwoma wydajnymi rdzeniami Golden Cove.



Może to być prawdą w przypadku modeli Intel i3-N-305 i Intel i3-N-300, które mają 8 efektywnych rdzeni Gracemont. Natomiast Intel N200 i Intel N100 to procesory z czterema rdzeniami Gracemont. Warto przy tym dodać, że pojedynczy rdzeń Gracemont ma wskaźnik IPC zbliżony do rdzenia Skylake sprzed 7 lat, ale nie obsługuje HyperThreadingu (1 wątek na rdzeń) i nie osiąga tak wysokich częstotliwości taktowania (maksymalnie około 4 GHz).



Procesory Intel N są wytwarzane w litografii "Intel 7", i mają zintegrowany układ graficzny z 32 jednostkami EU, a wskaźnik TDP wynosi od 6W do 15W. Pod względem wydajności powinny one z powodzeniem zastąpić stare 14nm procesory mobilne Core 6 i 7 generacji z 2 lub 4 rdzeniami Skylake, jak również wypadać wyraźnie lepiej niż procesory Atom sprzed kilku lat.







