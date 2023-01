Poniedziałek 9 stycznia 2023 Alternatywne sposoby ładowania telefonu, które warto znać

Autor: materiały partnera | 14:29 (1) Wręcz trudno wyobrazić sobie obecnie codzienne funkcjonowanie bez smartfonów - zapewniają rozrywkę, przydają się w pracy i podczas podróży. Pod warunkiem oczywiście, że są naładowane. W innym razie trzeba szybko podłączyć je do prądu, by znów dało się z nich korzystać.



Najczęściej nie ma z tym problemu i wystarczy tylko wykorzystać jedno z dostępnych gniazdek i standardową ładowarkę. Nieco więcej trudności pojawia się, jeśli potrzebujemy naładować telefon, a na przykład nie mamy dostępu do zasilania sieciowego. Co można wówczas zrobić? O alternatywnych sposobach ładowania telefonu napiszemy poniżej.



Szybkie ładowanie baterii - pierwszy ratunek w kryzysowych sytuacjach



Czasy, gdy ładowanie telefonu zajmowało przynajmniej kilka godzin, odeszły do przeszłości. Obecnie coraz powszechniej stosuje się nowoczesne technologie Fast Charge lub Quick Charge, dzięki którym da się naładować telefon do około 50-60% w ciągu raptem kilku minut. Jest to możliwe ze względu na zwiększenie napięcia prądu, który płynie do urządzenia. Po naładowaniu baterii w około połowie, telefon nie przyjmuje już zwiększonego napięcia i ładuje się w standardowym tempie.



Mimo to, szybkie ładowanie może okazać się niezmiernie przydatne, jeśli zorientujemy się, że telefon jest niemal całkowicie rozładowany tuż przed wyjściem. Wystarczy bowiem raptem kilka minut, by go zreanimować i móc z niego spokojnie korzystać przez następne godziny.



Ładowanie przez publiczne porty USB



Co jednak zrobić, gdy wyszliśmy z domu i nie naładowaliśmy telefonu? Zawsze da się jeszcze skorzystać z publicznych portów ładowania USB. Można je spotkać w galeriach handlowych, na lotniskach, dworcach, stacjach benzynowych, w publicznej komunikacji, a coraz częściej nawet na przystankach autobusowych w centrach miast.



Takie rozwiązanie ma jednak pewne ograniczenie. Trzeba bowiem pamiętać, że ładowanie telefonu przy pomocy portów USB zajmuje dość sporo czasu. Więc w bardzo kryzysowej sytuacji należy uzbroić się w cierpliwość.



Wykorzystanie innych urządzeń - telefony, tablety i laptopy



Czasami wychodzimy z domu wyposażeni nie tylko w telefon, ale też w inne urządzenia, np. laptopy lub tablety. Jeśli ich bateria jest naładowana, przy pomocy kabla USB, można połączyć je z telefonem, by przekazać mu nieco energii.

Innym przydatnym rozwiązaniem jest pożyczenie energii od urządzeń, które wspierają funkcję ładowania zwrotnego. Wówczas wystarczy tylko aktywować odpowiednią funkcję na drugim telefonie lub tablecie, a następnie położyć jedno urządzenie na drugim, by udało się nieco podładować całkiem rozładowaną baterię. Pozwoli to zyskać kilka minut na ważną rozmowę lub na wysłanie istotnej wiadomości.



Powerbanki - dodatkowe źródło energii dla telefonu



Jedną z najpopularniejszych opcji, z której korzysta wiele osób, są oczywiście powerbanki, czyli przenośne magazyny energii. Powinny się znaleźć w naszej torbie lub torebce, jeśli zamierzamy spędzić nieco czasu w terenie i nie mamy pewności, czy będziemy mieć dostęp do zasilania sieciowego.

Co najważniejsze, nowoczesne powerbanki są zgodne z większością popularnych technologii szybkiego ładowania, o których pisaliśmy wcześniej. Dzięki temu bez większego trudno można szybko i skutecznie naładować z ich pomocą nawet całkowicie rozładowany smartfon.



Nietypowe powerbanki - skuteczne zasilanie na odludziu



Istnieją jeszcze inne rodzaje przenośnych banków energii, pozwalających naładować telefon, nawet jeśli znajdujemy się naprawdę z dala od cywilizacji. Można skorzystać choćby z ładowarek solarnych, które oferuje choćby sklep prepersa Karaluch.com.pl.

W tym przypadku wcale nie trzeba pamiętać o wcześniejszym naładowaniu powerbanku. Oprócz tradycyjnej metody uzupełniania energii można również skorzystać z baterii słonecznych lub wbudowanej prądnicy, napędzanej korbką. Z pomocą takiego powerbanku da się odzyskać dostęp do telefonu w naprawdę każdych warunkach.



Jak naładować telefon w każdej sytuacji?



Każdego dnia wykorzystujemy telefon do pracy, zabawy, nauki, przemieszczania się w terenie. Dzięki niemu mamy też stały kontakt z bliskimi, a w razie potrzeby też z odpowiednimi służbami ratunkowymi.



Jeśli zatem często korzystamy ze smartfonów w miejscach, gdzie nie ma zasilania sieciowego, warto zaopatrzyć się w któreś z wymienionych urządzeń (dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań) - dla własnego komfortu, wygody i bezpieczeństwa.



K O M E N T A R Z E

Kupić telefon z większą baterią (autor: VP11 | data: 10/01/23 | godz.: 11:20 )

Olać te telefony w których nie ma 5000mAh i rozejrzeć się za tymi co mają 6000mAh. Takiej baterii w zupełności starczy na dzień pracy z ekranem, albo na 2-3 dni normalnego użytkowania.



