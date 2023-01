Czwartek 19 stycznia 2023 Intel szykuje 132 rdzeniowe i 334 rdzeniowe Xeony

Autor: Zbyszek | źródło: Intel + Mores Law is Dead | 23:40 Intel w ubiegłym roku przedstawił swoje plany dotyczące przyszłych procesorów serwerowych. Po debiutującej właśnie generacji Sapphire Radpids (do 60 rdzeni Golden Cove, litografia Intel 7) krzemowy gigant jeszcze w 2023 roku wprowadzi Xeony z serii Emerald Rapids będące ulepszoną wersją Sapphire Radpids. Natomiast w 2024 roku zadebiutować mają zupełnie nowe procesory serwerowe wytwarzane w litografii Intel 3 w postaci modeli Granite Rapids zbudowanych z wydajnych rdzeni Redwood Cove (takich jak w Core 14. generacji Meteor Lake). Oprócz nich Intel wprowadzi wówczas nowy typ procesorów serwerowych o nazwie kodowej Sierra Forest, które będą zbudowane wyłączenie z efektywnych rdzeni Skymont.



Xeony z serii Sierra Forest mają być odpowiedzią na 128 rdzeniowe procesory EPYC Bermago z rdzeniami ZEN 4c i ich przyszłe wersje z prawdopodobnie 256-rdzeniami ZEN 5c.



Niezawodny Mores Law is Dead twierdzi, że dotarł do informacji na temat liczny rdzeni przyszłych Xeonów z serii Granite Rapids i Sierra Forest. Pierwsze z tych procesorów mają występować w dwóch wersjach: Granite Rapids-WX z 88 rdzeniami i 8-kanałowym kontrolerem pamięci, oraz Granite Rapids-SP ze 132 rdzeniami i 12-kanałowym kontrolerem pamięci DDR5. Granite Rapids-WX mają składać się z czterech oddzielnych układów krzemowych: dwóch chipów zawierających po 44 rdzenie, i dwóch chipów I/O z kontrolerami PCi-Express i kontrolerami pamięci DDR5. Granite Rapids-SP będą składać się z trzech chipów zawierających po 44 rdzenie, i dwóch powiększonych chipów I/O.

Jeszcze ciekawiej robi się w przypadku procesorów z serii Sierra Forest, które według informacji pozyskanych przez Mores Law is Dead otrzymają 334 rdzenie Skymont.



Jeśli te informacje znajdą faktycznie późniejsze potwierdzenie, to wygląda na to, że Intel faktycznie poczuł się zagrożony konkurencją ze strony AMD, i zdecydował o wyraźnym zwiększeniu liczby rdzeni przyszłych procesorów Xeon.







