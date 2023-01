Poniedziałek 23 stycznia 2023 Kioxia i Western Digital chcą połączyć się w jedną firmę

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 23:50 (3) Jak informuje Bloomberg, firmy Kioxia (dawniej Toshiba Memory) i Western Digital badają możliwość połączenia się w jeden podmiot, aby wspólnie rozwijać i produkować pamięci DRAM i NAND Flash. Kioxia powstała przed dwoma laty wskutek wydzielenia działalności związanej z produkcją pamięci DRAM i Flash przez Toshibę - najpierw dział ten wydzielono do odrębnej firmy Toshiba Memory, a później zmieniono nazwę na Kioxia. Western Digital to natomiast jeden z dwóch największych producentów dysków twardych typu HDD, który od kilku lat podąża za aktualnymi trendami technicznymi i oprócz dysków HDD oferuje też rozwiązania typu SSD.



Połączenie się Kioxia i Western Digital w jeden podmiot pozwoliłoby na wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, czy też zoptymalizować część kosztów dzięki efektowi synergii.



Czas pokaże, czy fuzja rzeczywiście dojdzie do skutku, ponieważ obie firmy nie doszły do ​​porozumienia w identycznej sprawie już wcześniej, w 2021 r., ale możliwe jest, że od tego czasu coś się zmieniło. Wówczas na przeszkodzie połączeniu się Kioxia i Western Digital stanęła decyzja Western Digital o chęci zarządzania połączoną firmą, na co nie chciało zgodzić się japońskie kierownictwo Kioxia.



