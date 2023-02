Potęga uśredniania kosztów dolara: Przykład z Bitfilar i Egera.com

Dollar Cost Averaging (DCA) to popularna strategia inwestycyjna, która polega na inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu w dane aktywo, niezależnie od jego ceny. Strategia ta jest stosowana przez wielu inwestorów w celu złagodzenia ryzyka zmienności rynku i potencjalnego uzyskania wyższego zwrotu z inwestycji w długim okresie.





Projekt Bitfilar:

Projekt Bitfilar jest doskonałym przykładem mocy DCA na rynku kryptowalut. Bitfilar inwestował co miesiąc stałą kwotę 300-500 zł w Bitcoina, niezależnie od jego ceny. Z czasem ta strategia inwestycyjna spowodowała, że Bitfilar posiadał kryptowalutę o wartości 979939 zł, przy całkowitej inwestycji 21550 zł i całkowitym zwrocie 4447,28%.

Dlaczego DCA działa:

DCA działa poprzez wykorzystanie zmienności rynku. Kiedy cena aktywa spada, zainwestowana stała kwota kupi więcej jednostek aktywa, skutecznie obniżając średni koszt za jednostkę. Kiedy cena aktywów wzrasta, zainwestowana stała kwota kupi mniej jednostek, ale ogólna inwestycja będzie nadal warta więcej. Z czasem pomaga to złagodzić ryzyko zmienności rynku i potencjalnie uzyskać wyższy zwrot z inwestycji.

Rozpocznij swoją podróż po DCA z Egera.com:

Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem swojej podróży DCA z Bitcoin, Egera.com jest idealną platformą dla Ciebie. Egera.com to przyjazna dla użytkownika i bezpieczna platforma, która pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać i przechowywać kryptowaluty. Z szeroką gamą metod płatności, w tym BLIK, i 24/7 wsparciem, Egera.com jest idealną platformą dla każdego, kto chce inwestować w rynek kryptowalut.

Jedną z największych zalet DCA jest to, że eliminuje emocje z inwestowania. Wielu inwestorów popełnia błąd, starając się wyczuć czas na rynku, kupując, gdy ceny są wysokie i sprzedając, gdy ceny są niskie. Z DCA, po prostu inwestujesz stałą kwotę pieniędzy w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny aktywów. Pomaga to złagodzić ryzyko zmienności rynku i może prowadzić do wyższego zwrotu z inwestycji w czasie.

Aby rozpocząć pracę z DCA na Egera.com, wystarczy założyć konto i ustawić powtarzające się płatności, aby inwestować w Bitcoin w regularnych odstępach czasu. Egera.com ułatwia śledzenie inwestycji i monitorowanie zwrotów w czasie, więc możesz zobaczyć moc DCA w akcji.

Wnioski



Projekt Bitfilar jest świetnym przykładem mocy DCA na rynku kryptowalut. Inwestując stałą kwotę pieniędzy w Bitcoin w regularnych odstępach czasu, Bitfilar był w stanie uzyskać znaczny zwrot z inwestycji. Jeśli jesteś zainteresowany rozpoczęciem swojej podróży DCA z Bitcoin, Egera.com jest idealną platformą dla Ciebie. Zarejestruj się na konto Egera.com już dziś i zacznij budować swój portfel kryptowalut z DCA.