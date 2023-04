Piątek 21 kwietnia 2023 API DirectStorage w wersji 1.2 z dodaną obsługą dysków typu HDD

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 21:35 Debiutujące dwa lata temu konsole PlayStation 5 i Xbox Series X wprowadziły ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu GPU ma bezpośredni dostęp do plików gry zapisanych na dysku twardym. To zmniejsza czas ładowania się gier i obciążenie procesora CPU, który dotychczas pośredniczył w transferze danych z dysku do układu graficznego. W efekcie Microsoft postanowił, aby takie samo rozwiązanie trafiło też na platformę komputerów PC , i wydał API DirectStorage, które umożliwia bezpośredni dostęp przez kartę graficzną do plików gry zapisanych na dysku.



Niestety wersja 1.0 API DirectStorage nie zyskała popularności, ponieważ była pozbawiona jednej istotnej możliwości występującej w konsolach, czyli dekompresji plików gry bezpośrednio przez GPU. To naprawiono jesienią 2022 roku, wydając wersję 1.1, a teraz pojawia się wersja 1.2, która dodaje obsługę funkcji DirectStorage także dla dysków typu HDD.



DirectStorage w konsolach oraz API DirectStorage 1.0 i 1.1 dawały dla GPU możliwość sięgania po pliki gry w trybie niebuforowanym, co dyskwalifikowało dyski typu HDD. W wersji 1.2 wprowadzono możliwość transferu danych z dysku w trybie buforowanym, przez co możliwa jest wymiana danych także z klasycznymi talerzowymi twardzielami.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.