Piątek 21 kwietnia 2023 ASUS ROG Ally - konsola handheld z procesorem Ryzen Z1 Extreme

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:39 Być może za kilka miesięcy w sprzedaży pojawi się kolejna przenośna konsola typu handheld. Tym razem może to być produkt firmy ASUS o nazwie ROG Ally, na co wskazuje nowy wpis w bazie popularnego benchmarka Geekbench. Pojawił się w niej wynik testu wydajności procesora Ryzen Z1 Extreme zamontowanego w urządzeniu o nazwie ASUS ROG Ally. Wspomniany procesor to niskonapięciowa i bardzo energooszczędna wersja procesora Ryzen 7 7840U (APU Phoenix), dedykowana właśnie dla konsol typu handheld. Procesor ma 8 rdzeni ZEN 4 o taktowaniu bazowym 3,3 GHz i 5,05 GHz (z Turbo), oraz układ graficzny RDNA 3 z 6 jednostkami CU o taktowaniu bazowym 800 MHz.



Wpis w bazie Geekbench to nie jedyna informacja wskazująca na przygotowywanie własnej przenośnej konsoli przez ASUSa - już wcześniej pojawiały się informacje, że firma przygotuje takie urządzenie i nazwie je ROG Ally. Niektóre z doniesień wskazują też, że urządzenie zaoferuje nawet dwukrotnie wyższą wydajność od Steam Deck.







