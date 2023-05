Poniedziałek 8 maja 2023 NX7000 - szczoteczka soniczna, którą trzeba ładować tylko raz na rok dostępna w promocyjnej cenie

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 16:00 Nie od dziś wiadomo, że szczoteczki elektryczne są łatwiejsze w użyciu i w dłuższej perspektywie lepiej myją zęby niż manualne. Mimo to dla wielu użytkowników problemem jest to, że trzeba je co jakiś czas ładować. Łatwo przecież wyobrazić sobie sytuację w której posiadacz elektyka nie ładuje go systematycznie i przez to któregoś dnia musi swoją super zaawansowaną szczoteczkę soniczną wykorzystać ją jak zwykłą, manualną. Dla wielu osób pamiętanie o ładowaniu kolejnego urządzenia jest to po prostu niewygodne i dlatego wolą trzymać się starszych rozwiązań. Na szczęście wcale nie muszą, bo model NX 7000 od Nandme będzie działać na jednym ładowaniu nawet 365 dni.



Wydajny silnik wibracyjny



Kluczem do osiągnięcia tak dobrego wyniku jest połączenie pojemnej baterii oraz wydajnego silniczka Maglev Center Axis Sonic Motor opartego o technologię lewitacji magnetycznej. Podczas pracy generuje on 41 000 drgań na minutę, które są następnie przenoszone na końcówkę szczoteczki. Dzięki tej technologii można szybko oderwać od powierzchni zębów kamień i resztki jedzenia oraz skutecznie spienić użytą pastę w taki sposób, by dotarła nawet w najdalsze zakamarki przestrzeni międzyzębowych. Wibracje są też wykorzystywane jako informacja zwrotna, za pomocą której urządzenie da znać użytkownikowi kiedy należy zmienić rejon szczotkowania.







15 trybów pracy



W porównaniu z innymi szczoteczkami do zębów z tego samego przedziału cenowego NX 7000 oferuje znacznie bogatszy wachlarz ustawień. W sumie do dyspozycji użytkownika oddano pięć trybów działania: delikatny, czyszczenie, wybielanie, polerowanie i masaż oraz trzy regulowane poziomy mocy: mocny, średni i słaby. Łącznie daje to nam aż 15 programów szczotkowania, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Przykładowo jeśli użytkownik chce wybielić zęby to nie tylko ma do tego osobny program, ale też sam może wybrać intensywność tego procesu.





w zestawie 12 końcówek





Większość dostępnych na rynku szczoteczek sonicznych jest dostarczana do klienta z dwoma wymiennymi główkami, które wg zaleceń, po sześciu miesiącach należy wymienić na nowe. W ten sposób producenci zarabiają na akcesoriach do szczoteczek. A nie jest to wcale mały wydatek, zwłaszcza w przypadku bardziej rozbudowanych i skomplikowanych końcówek. W ekstremalnych przypadkach po dwóch latach użytkownik może wydać na końcówki więcej niż na samą szczoteczkę.





Jeśli chodzi o model NX 7000 to producent dołącza do niego aż 12 końcówek, co powinno wystarczyć na około 3 lata szczotkowania. Nandme zakłada, że zęby będziemy myć 2x dziennie przez 2 minuty (na jedno szczotkowanie).







Gwarancja na piątkę



Nandme będąc marką należącą do chińskiego giganta Xiaomi ma też bardzo fajny system wymian gwarancyjnych. Jeśli szczoteczka się nam zepsuje, to nagrywamy filmik prezentujący ten problem, a następnie wyrzucamy uszkodzony egzemplarz do elektrośmieci. Producent wyślę nam bowiem nową szczoteczkę zupełnie za darmo i nie będzie żądać zwrotu starej.



Promocja na Aliexpress



Jeśli chcielibyście nabyć model NX 7000, to co jakiś czas jest on dostępny w całkiem fajnych ofertach promocyjnych. Najnowsza obowiązuje podczas zakupów na Aliexpress i pozwala zgarnąć opisywany model za raptem $28.99.



Żeby z niej skorzystać trzeba złożyć zamówienie w terminie 10 - 14 maja i na etapie jego finalizacji podać kod promocyjny NX7000P558. Po jego wpisaniu cena nominalna spadnie o $5, a do naszego koszyka zostaną dodane dwa zestawy nici dentystycznych. Oczywiście dostępnych dla nas zupełnie za darmo.



Bezpośredni link do oferty znajdziecie TUTAJ.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.