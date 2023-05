Poniedziałek 8 maja 2023 AMD może planować debiut kart Radeon RX 7950 XTX i 7950 XT

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 05:50 (9) Na przełomie 2. i 3. kwartału oferta AMD powiększy się o kolejne karty graficzne z architekturą RDNA 3. Do oferowanych już kart Radeon RX 7900 XTX i XT z chipem Navi 31 dołączyć mają tańsze i mniej wydajne konstrukcje z mniejszymi chipami Navi 32 i Navi 33. Jako pierwszy już 25 maja zadebiutuje RX 7600 XT z Navi 33 (2048 procesorów strumieniowych, 8 GB pamięci), a później dołączyć do niego mają karty Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT z chipem Navi 32. Tymczasem najnowsza aktualizacja programu ROCm zdradza, że oprócz wolniejszych kart, AMD może planować też odświeżenie swoich flagowych kart graficznych.



W informacji na temat ROCm 5.6, w pliku docs/release/gpu_os_support.md, lista obsługiwanych kart graficznych została poszerzona o karty z serii 7600, 7700 i 7800, a także o karty Radeon RX 7950 XT i Radeon RX 7950 XTX.



Oficjalnie jeszcze nic nie wiadomo na temat odświeżenia dotychczasowych Radeonów RX 7900 XT i XTX, ale taka ewentualność może wydawać się możliwa - zwłaszcza, że obecne Radeony z serii 7900 mają bazować na wczesnej wersji chipu Navi 31 (rewizja A0). Ponadto AMD już w przeszłości zdecydowało się na podobne posunięcie, odświeżając kartę Radeon RX 6900 XT poprzez wydanie jej ulepszonej wersji o nazwie Radeon RX 6950 XT.



@temat. (autor: Mariosti | data: 7/05/23 | godz.: 23:40 )

Były przecieki na ten temat już trochę czasu temu i sugerowały zastosowanie nieco szybszego RAM'u i przede wszystkim znacznie wyższe taktowanie Base i Boost (nawet o 900-1000MHz wyższe niż w 7900xtx), przy niewiele wyższym zużyciu energii, co oznaczałoby bez wątpienia wydajność zbliżoną do 4090, albo i 4090Ti.



1 GHz więcej (autor: Shark20 | data: 7/05/23 | godz.: 23:59 )

to raczej plotki i coś niemożliwego. Już raczej +300-400 MHz, i jakieś +15% do ogólnej wydajności.



przy 1Ghz extra (autor: GULIwer | data: 8/05/23 | godz.: 08:48 )

to by serie 8000 mogli wypuszczać. Jak będzie 300 to będzie i tak spoko.



RX 7900 cierpi z powodu raczej slabej optymalizacji zasilania... (autor: gantrithor | data: 8/05/23 | godz.: 15:52 )

podkrecanie ramu powoduje ze gpu dostaje mniej energi co przeklada sie na duzo nizsza wydajnosc i odwrotnie jak gpu podkrecisz to ram spowalnia... cos grubo nieposzlo przy projektowaniu zasilania...



@2. (autor: Mariosti | data: 8/05/23 | godz.: 20:39 )

Radeony ostatnimi laty miały zdecydowanie większe taktowania od konkurencyjnych GPU nvidii, a obecnie po OC 4090 przebija 3GHz, podczas gdy stockowe 7900XTX ledwo robi 2.5GHz, także rzekłbym że +500MHz to absolutne minimum, a zakładając że obecne 7900XTX to faktycznie REV A0 z poważnymi problemami, to te +1000MHz wcale nie robią się takie zaskakujące.



gantrithor (autor: Markizy | data: 8/05/23 | godz.: 21:35 )

ograniczać wydajność mogą chiplety od kontrolera pamięci ram. Jest to pierwsze wykonie tego typu układu i pewnie amd wybrał najlepszy możliwy punkt.



Jak dla mnie amd za ambitnie podeszło do architektury rdna3 czyli budowa chipletowa i przebudowa architektury. Gdyby wydali chiplety z poprawkami rdna2 to wyszliby na tym znacznie lepiej w mojej opinii.



@5. (autor: OBoloG | data: 9/05/23 | godz.: 08:58 )

Akurat tak się składa, że mam 7900XT Asus TUF OC i jak włączę opcję fabrycznego podkręcania w oprogramowaniu Asusa to karta dobiła do 2867 MHz na GPU przy 404 Watt'ach Board Power. Na ustawieniach silent gdzie osiąga max 90% mocy przebija 2500 MHz na GPU. Nie wiem skąd masz takie dane, że 7900XTX ledwo 2,5 GHz osiąga. Przypuszczam, że jakbym miał 7900XTX np. od Sapphire czy nawet Asus TUF OC to by było blisko 3 GHz.



@up (autor: piwo1 | data: 9/05/23 | godz.: 09:15 )

wystarczy ze dopracuja proces i zjada z napieciem. obecne uklady potrzebuja 1150mv. undervolting do 1060mv powoduje ze takty rosna o 200-300mhz. wiec 300mhz szybsze uklady przy dopracowanym procesie przy tym samym poborze energii sa jak najbardziej realne. pod warunkiem wlasnie ze amd obnizy napiecie zasilania z 1150mv na 1050mv.



@7. (autor: Mariosti | data: 9/05/23 | godz.: 11:51 )

Boost clock 7900XTX to 2500MHz, tak napisałem i tak jest.



Fakt że da się je wyżej podkręcić bez nawet zwiększania zużycia energii tylko potwierdza że jakaś istotnie poprawiona rewizja tego GPU, z lepszym zasilaniem, dopracowanymi chipami itd bez problemu powinna mieć lepsze osiągi niż niereferenty na tym co obecnie jest oferowane.

Stock boost na 3GHz to byłaby spora różnica, szczególnie w połączeniu z szybszym ramem, a to jak dużo jest tam do dopracowania jest niewiadomą, dlatego, tak jak pisałem powyżej, nie można wykluczać że potencjał taktowania stock dla takiego możliwego 7990XTX to znacznie powyżej 3GHz boost clock, może i w okolicy 3.5GHz.



