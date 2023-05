Poniedziałek 22 maja 2023 Intel zapowiada nową architekturę x86s

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:57 (4) Intel poinformował o pracach nad nową wersją swojej architektury x86, będącej od wielu dekad podstawą dla tworzenia mikroprocesorów i zgodnego z nimi oprogramowania. Nowa architektura nosi nazwę x86s, a dopisek "s" oznacza simplicity (uproszczenie). Architektura x86s ma być zgodna tylko z 64-bitowym oprogramowaniem, i porzucić całkowicie obsługę trybów 32-bitowych i 16-bitowych. Poza tym x86s zerwie ze wsteczną kompatybilnością z tymi elementami oryginalnej architektury x86, które były używane 30-40 lat temu w czasach procesorów 286, 386, 486, a obecnie nie są już stosowane, lecz współczesne procesory ciągle muszą zachowywać z nimi zgodność.



Architektura x86s ma pozwolić na uproszczenie mikrokodu wewnętrznego procesora oraz części jego elementów wykonawczych, w szczególności dekoderów rozkazów. To pozwoli projektować mniej złożone i bardziej wydajne procesory.



Z ogłoszeniem Intela można zapoznać się tutaj













Prościej byłoby Intelowi (autor: Xeno | data: 22/05/23 | godz.: 21:23 )

przejście na RISC-V...



@xeno (autor: henrix343 | data: 22/05/23 | godz.: 21:48 )

dokladnie, no ale wiadomo ze wtedy nie napychali by sobie kabzy prosta kasa od amatorow sprzetu komputerowego.



Nie rozumiem (autor: pandy | data: 23/05/23 | godz.: 00:30 )

tego postulatu - skoro mają prawa do x86 to po co mieliby z nich rezygnować i przechodzić na ciągle gorszą ISA?



x86s (autor: Conan Barbarian | data: 23/05/23 | godz.: 00:42 )

Mam rozumieć, że od tego momentu każdy, szczególnie Chiny, mogą sobie strugać swoje post-x86.

Dlaczego Intel nie nazwie tego x64? - to proste, gdyż x86-64 opracowało AMD.



