Wtorek 13 czerwca 2023 Samsung Odyssey G9, czyli nowy monitor za 2200 USD

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 14:11 Samsung poinformował o wprowadzeniu do sprzedaży swojego nowego najbardziej zaawansowanego monitora komputerowego. Odyssey G9 (G95SC) to 49-calowy monitor o rozdzielczości 5120x1440 pikseli, wyposażony w matrycę OLED o promieniu krzywizny 1800R. Panel oferuje częstotliwość odświeżania do 240 Hz, czas reakcji plamki 0,03 ms, oraz zgodność z VESA Daptive Sync i AMD FreeSync Premium Pro. Panel ma też certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400, oraz nowy procesor Quantum Pro, zapewniający możliwość sprzętowego uscalingu obrazu do natywnej rozdzielczości matrycy. Wyposażenie Odyssey G9 obejmuje też dwa porty HDMI 2.1 (jeden mikro), złącze DisplayPort 1.4, hub USB i zintegrowane głośniki stereo (2x2W).



Niestety cena nie jest niska i wynosi 2199 USD (za model G95SC). Do sprzedaży trafi też tańsza wersja Odyssey G9, model G93SC pozbawiony procesora Quantum Pro, ale cena tej wersji nie została jeszcze podana.









