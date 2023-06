Środa 14 czerwca 2023 Rdzenie ZEN 4c mają taki sam wskaźnik IPC jak ZEN 4

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:58 (1) Wraz z premierą nowych procesorów serwerowych firna AMD pochwaliła się także szczegółami budowych swoich nowych rdzeni ZEN 4c, czyli kompaktowej wersji rdzeni ZEN 4. Każdy rdzeń ZEN 4c ma 1MB pamięci L2, i wraz z nią zajmuje powierzchnię 2,48 mm2, o 35 procent mniejszą niż powierzchnia rdzenia ZEN 4 wraz z 1MB L2 (3,84 mm2). Bez uwzględniania pamięci L2 powierzchnia pojedynczego rdzenia ZEN 4c wynosi natomiast 1,43 mm2, aż o 44 procent mniej niż rdzenia ZEN 4 (2,56 mm2). Co istotne - architektura wewnętrzna jest identyczna jak w rdzeniach ZEN 4 - zachowano identyczną liczbę jednostek wykonawczych, takie same pojemności buforów, shedulerów i kolejek.



W efekcie rdzenie ZEN 4c mają identyczny wskaźnik IPC jak oryginalne rdzenie ZEN4, co wydaje się być imponujących osiągnięciem, zwłaszcza że powierzchnia ich części obliczeniowej (bez cache L2) jest o 44 procent mniejsza niż w rdzeniach ZEN 4.



Tak wyraźne zmniejszenie rdzenia to prawdopodobnie efekt wykorzystania do projektu obwodów innych technik, służących do konstruowania chipów o dużej gęstości upakowania tranzystorów, ale uzyskujących niższe częstotliwości taktowania.







Więc AMD już nie potrzebuje Zen 4. (autor: Mario1978 | data: 14/06/23 | godz.: 19:13 )

A 35% mniej miejsca jakie zajmują układy Zen 4c tylko jest dobrą wiadomością.



