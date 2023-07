Czwartek 13 lipca 2023 Nvidia chce, żeby producenci GeForce nie współpracowali z Intelem

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 18:52 Według nowych nieoficjalnych informacji Nvidia ma naciskać na producentów kart graficznych GeForce, i nakłaniać ich do tego, żeby nie współpracowali z Intelem nad kartami graficznymi ARC 2. generacji. Działania mają koncentrować się na przekonywaniu kierownictwa firm produkujących karty GeForce do tego, aby nie podejmować współpracy z Intelem i nie prowadzić prac nad kartami graficznymi z serii Intel ARC. Informacje mają pochodzić ze źródeł zbliżonych do producentów kart graficznych, i zostały podane przez rosyjski kanał PRO Hi-Tech na Twitterze. Co więcej, ich autorzy twierdzom, że firmy które odmówiły zaprzestania współpracy z Intelem, otrzymały od Nvidia ultimatum.



Nvidia miała im zagrozić zerwaniem współpracy i wyrzuceniem z kręgu producentów kart graficznych GeForce, w przypadku jeśli zdecydują się oferować karty graficzne Intel ARC 2. generacji. Na ile owe doniesienia są zgodne z rzeczywistością, być może dowiemy się za kilka lub kilkanaście miesięcy.







