Core 15. generacji Arrow Lake bez dużego wzrostu wydajności?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:28 (3) Jak już wiemy najnowsze procesory Intela o nazwie kodowej Meteor Lake, z rdzeniami wytwarzanymi w nowej litografii "Intel 4" trafią tylko do komputerów przenośnych. Będą one mieć mniej rdzeni oraz niższe częstotliwości taktowania niż obecne procesory Core 13. generacji Raptor Lake, dlatego też w serii Core 14. generacji dla komputerów stacjonarnych zamiast procesorów Meteor Lake zaoferowane zostaną procesory Raptor Lake Refresh. Z tego powodu pod względem technicznym prawdziwą nowością będą planowane na 2024 rok procesory Core 15. generacji o nazwie kodowej Arrow Lake. Będą one kompatybilne z nową podstawką LGA 1851, i otrzymają 8 wydajnych rdzeni Lion Cove i 16 efektywnych rdzeni Skymont wytwarzanych w litografii Intel 20A, oraz zintegrowany układ graficzny wytwarzany w litografii TSMC 3nm.



Tymczasem pierwsze doniesienia wskazują, że procesory Arrow Lake nie przyniosą gigantycznego wzrostu wydajności CPU. Względem procesorów Raptor Lake wydajność CPU ma być wyższa o 15-20 procent, i to pomimo zastosowania rdzeni CPU nowszych o 2-generacje oraz procesu litograficznego także nowszego o 2 generacje (Intel 20A, zamiast Intel 7).



Lepiej ma być w przypadku zintegrowanej grafiki, której wydajność ma być ponad dwukrotnie wyższa, niż zintegrowanego układu graficznego procesorów Core 12. i 13. generacji. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu IGP bazującego na architekturze XE-HPG 2. generacji (Battlemage).



Oczywiście do premiery tych procesorów pozostało jeszcze kilkanaście miesięcy, a podane wartości to na ten moment tylko wczesne estymacje.



W końcu się dowiemy czy Intel (autor: Mario1978 | data: 23/07/23 | godz.: 17:23 )

po raz pierwszy w swojej karierze jako jedna firma do czasu jej podzielenia na projektanta i świadczącego usługę wypalania układów dla innych producentów osiągnie 100 milionów tranzystorów na mm2. Obecnie wielkie GPU on Nvidia przekracza 125 milionów tranzystorów na mm2 a jest już rok na rynku.



Podobno ArrowLake (autor: PCCPU | data: 23/07/23 | godz.: 20:00 )

ArrowLake ma być nie na TSMC 3N tylko Intel 3. Podobno według najnowszych poszlak.



CDN (autor: PCCPU | data: 23/07/23 | godz.: 20:05 )

Na Intel 3 LionCove w ArrowLake ma mieć znacznie niższe taktowanie niż RaptorCove ale dzięki znacznie wyższemu IPC ma być szybszy i bardziej energooszczędny.



