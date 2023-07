Piątek 21 lipca 2023 Microsoft i Sony zawierają umowę w sprawie Call of Duty

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft / Twitter | 17:10 Firmy Microsoft i Sony poinformowały o zawarciu porozumienia, w ramach którego w przypadku przejęcia studia Activision Blizzard przez Microsoft, gry z serii Call of Duty będą dostępne na konsolach PlayStation przez co najmniej następne 10 lat. Poinformował o tym Phil Spencer, szef Xboxa, za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze. Oznacza to, że seria Call of Duty na pewno pojawi się na przyszłej konsoli PlayStation 6, co na ten moment nie jest do końca pewne w przypadku innych gier od Activision Blizzard. Seria Call of Duty była dla Sony niezwykle ważna, ponieważ jest to jedna z kilku najpopularniejszych gier na PlayStation.



Dodatkowo Sony od kilku lat mocno współpracowało z Activison Blizzard nad rozwojem Call of Duty, dzięki czemu gracze posiadający PlayStation 4 i 5 uzyskiwani wcześniejszy dostęp do wersji beta, czy też dodatkowe tryby w grze Call of Duty: Black Ops Cold War. Dodatkowo Call of Duty jest ważną częścią strategii marketingowej Sony. Gra jest często wykorzystywana w kampaniach reklamowych konsol PlayStation.



Pozostaje mieć nadzieję, że urzędy antymonopolowe i regulatorzy rynku doprowadzą do tego, aby wszystkie gry Activision Blizzard były dostępne na platformach innych niż Xbox przez jak najdłuższy czas. Z ostatnich doniesień wynika, że zakup Activision Blizzard może zostać sfinalizowany prze Microsoft pod koniec tego roku.



